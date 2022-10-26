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6招自救法 擺脫長新冠「腦霧」困擾

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許多研究指出地中海飲食有助於提升大腦功能、防止發炎及改善憂鬱。（本報資料照片）
許多研究指出地中海飲食有助於提升大腦功能、防止發炎及改善憂鬱。（本報資料照片）

新冠疫情流行至今，部分民眾在染疫完後還出現長新冠後遺症，常見的長新冠包含疲倦、心悸、喘、胸痛、腦霧、失眠等症狀。蔡睿蘋醫師指出，根據統計，確診後最常感覺到疲累感、睡眠障礙，其他還有咳嗽、喘、全身無力、記憶力變差、紅疹、頭暈、頭痛及胸悶等。

談到長新冠症狀，許多人最關心的是腦霧的問題，台北醫學大學附設醫院神經科主治醫師蔡睿蘋醫師說，腦霧在長新冠中是複雜症狀表現，目前機轉仍未知，主要是大腦三原力的失調，包括：記憶力、專注力及思考理解力下降，民眾會容易健忘，做事難以專注，有腦袋鈍鈍的感覺。

患者罹患病症的風險因子除感染新冠病毒外，還有睡眠障礙、賀爾蒙失調、壓力或情緒疾患者、飲食缺乏B12等皆可能導致腦部發炎，產生腦霧症狀。蔡睿蘋醫師坦言，民眾也別擔心，當發炎因素排除後，是可以恢復健康的。

醫師表示，對抗腦霧後遺症，可透過睡眠充足、不抽菸不酗酒等改善日常生活習慣來調整。...
醫師表示，對抗腦霧後遺症，可透過睡眠充足、不抽菸不酗酒等改善日常生活習慣來調整。(取材自Pexels)

腦霧該如何治療呢？蔡睿蘋提到，可以多補充「天然的類黃酮化合物」、「木犀草素」，類黃酮化合物可以抗病毒、抑制神經發炎反應、降低認知減退機率，像是紅茶、藍莓、覆盆子、綠花椰菜、蘋果、櫻桃或聖女番茄等皆有類黃酮成分。木犀草素則能抑制神經膠細胞與肥大細胞，減少神經發炎反應與認知障礙，可多攝取芹菜、青椒、胡蘿蔔、花椰菜等食物。

蔡睿蘋提到，若民眾不幸有腦霧症狀，根據美國認知行為神經學專家的資料顯示，患者可以透過六大方式自救，其中也和預防失智症的方法很像。

●養成運動習慣：每周運動5天，每次30分鐘，以有氧運動為主，像是健走、爬山、游泳、騎自行車等都是不錯的選擇。

●保持充足睡眠：有睡眠障礙者可攝取牛奶、香蕉、魚肉等補充色胺酸，也可多吃葡萄、橘子、番茄等食物補充GABA（Y-胺基丁酸），幫助入眠。

●採取地中海飲食：多吃蔬果、豆類、未精緻穀類來補充維生素B、C、E，也可以攝取深海魚類補充Omega-3。

●參與社交活動：多與人群接觸，對於保持情緒有益，且有助思考與記憶。

●從事個人活動：學習新知，保持積極樂觀的心態，遠離憂鬱及壓力。

●避免酗酒及服用不明藥物：減少接觸會傷害大腦的物質。

(本文由NOW健康提供 )

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