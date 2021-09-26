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「乾」妹妹 4招養出水潤肌

劉小川
保持水分補充，才能告別乾燥肌膚。（本報資料照片）
保持水分補充，才能告別乾燥肌膚。（本報資料照片）

有人說，「女人是水做的」，不只說的是個性，與肌膚也有很大的關係。女人每天起床後、出門前，最在意就是上妝的完整度、持妝度，即使睡不飽，也要盡力完成它，才能完美一整天。但許多人過了一段時間後，由於肌膚水分流失，使得臉上的粉也越來越無法緊貼著肌膚，就會出現卡粉、脫妝、妝色變的問題。

與其不停地改善彩妝品牌，不如先做好基底的工夫，才能真正有效的對抗時間與彩妝上的變化。乾性肌膚要如何養出水潤的肌膚，先從四件事情開始。

1.適當補充水分

多喝水可以加快新陳代謝，但建議適量即可，不需要為了昨日量沒喝滿，延續到今日。早上醒來第一件事，可在空腹時喝一杯溫開水，讓身體一整天的代謝更好，同時清理腸胃、有助於排毒及滋潤肌膚。

建議：每日攝取量大約八杯水即可，早上第一杯水小口、小口飲用。

2.臉部濕敷補充水分

晚上洗澡前重要步驟就是將臉洗乾淨，但往往忽略洗臉後立即去洗澡，透過熱水，臉上的水分有可能在當下也會被蒸散。

建議：在洗臉的步驟完成後，給自己三至五分鐘時間，做個濕敷，幫肌膚瞬間補充水分，使用面膜也可以，但建議只需要單純保濕的面膜、化妝水即可。

3.護膚步驟不能少

洗完澡就開始進入每日最重要的保養程序，「洗臉/化妝水/精華液/乳液/眼部精華（乳）」。這些步驟是喜歡保養的人，再熟悉不過。但請依照季節的不同，更換不同程度的保養品，也是護膚重要的一環，才不會在不對的季節用錯保養品，導致肌膚沒補到水還出現小瑕疵。

4.即時補水

當臉部流失水分時，妝感也會受到影響。其實妝感急救很簡單，只需要借助保濕噴霧、定妝噴霧，即可輕鬆解決煩惱。使用方式很簡單，只需要在脫妝的區塊噴灑噴霧，再用面紙輕輕按壓，就能將脫妝的部位使其服貼，使用噴霧壓乾後，再上些蜜粉定妝，持妝效果更完整。

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