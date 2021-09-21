秋節聰明吃 4招避免脹氣

中秋飲食避免脹氣，少吃月餅少用烤肉醬，多蔬果多運動。（本報資料照片）

在中秋應景的月餅及烤肉的雙重誘惑下，常常在節日後出現腹部脹氣與體重直線上升。

很多人愛吃月餅，但一顆不到巴掌大的蛋黃酥就有300大卡的熱量，人氣一直居高不下的廣式雙黃月餅熱量更高達800大卡。

中秋節必吃的烤肉部分，牛小排薄薄一片加上烤肉醬，可能逼近200大卡，如果是兩片吐司配豬里肌和培根，吃完一份熱量就大約450大卡。

吃太快、太油 腹部脹氣

以一碗白飯300大卡為單位，一個開心的烤肉聚會過後，搭配飯後甜點中秋月餅，就等於吃下將近7到8碗飯的熱量。

中秋節過後，許多人因腹部難解的脹氣到消化內科門診求診，往往都是因吃得太快及吃得太油膩造成腹部脹氣，尤其在享用大餐過後的甜品、喝高糖分的碳酸飲料後，嚴重者會導致胃食道逆流加劇發作。

吃完就睡 小心胃食道逆流

適當控制飲食可降低脹氣現象產生，但若發生腸胃不舒服症狀不可輕忽，應盡快就醫診斷及治療，才能快樂又健康地度過中秋佳節。

如何避免脹氣？建議4點聰明飲食原則：

1.月餅剝小瓣

許多人會將月餅一次吃完一整顆，結果熱量飆升，建議可把月餅先切成小瓣狀，分次進食，搭配一些無糖的飲料，例如無糖紅茶與綠茶，順便欣賞藏在餅中的月亮（蛋黃）。吃不完的月餅，不要囤積，可以送給弱勢團體，讓中秋佳節的團圓氛圍傳遞出去。

2.減少使用烤肉醬

可將有沾醬的食物用溫水沖洗過，就可以避開不需要的熱量，更能吃到食物的原味。

3.蔬菜 的搭配

喜歡吐司夾肉吃法的人，可以選用一些生菜夾肉片的方式，也就是類似韓式燒肉的方法，不一定要夾吐司，熱量會減少三分之一。

4.增加運動量

出去郊外走走賞月，不是待在家中看電視上的月亮，增加熱量的消耗。尤其不可吃完烤肉就直接倒頭大睡，容易因腹腔壓力上升而導致胃食道逆流。