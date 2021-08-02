美昆蟲學家倡吃蟲：營養午餐加蟋蟀粉 比吃藥好

吃蟋蟀可補充蛋白質。(Getty Images)

如果蟲子健康，且能補充蛋白質，你敢吃嗎？美國 昆蟲學家費雪分享他從研究螞蟻、保育生態，到在非洲的馬達加斯加推動「吃蟲」，減少人類對肉類的消耗。

費雪（Brian Fisher）是加州 科學館知名昆蟲學家。他說，地球上至少有2萬2000種螞蟻。世上所有螞蟻的總重量等於所有人類的重量，光這一點，螞蟻就值得科學研究。「每個人都遇過螞蟻。我們可以觀察、傾聽牠們。」他說，樹木帶來綠色循環，看不見的棕色循環由螞蟻領軍，像吸塵器一樣把所有廢物清理乾淨，讓營養物質分解，長成新樹、繁衍鳥類和所有生命。

在2019 COVID-19疫情爆發前，馬達加斯加是他另一個田野研究的重地。不只是盤點螞蟻，更大的目標是協助保護自然生態。馬達加斯加島擁有世界上5%的動、植物，是研究生態的最佳實驗室。自1950年代以來，當地近80%的森林遭農民砍伐，用於畜牧業，每年仍有森林繼續消失。以往當地人還會獵捕瀕臨絕種動物補充蛋白質。

費雪說，保育森林、研究當地生態，唯一的方法是找到蛋白質的替代來源，他的提案是「昆蟲蛋白質」。

他的研究團隊尋找可永續發展的方式養殖食用性昆蟲，蟋蟀是其一。以馬達加斯加學校營養午餐加蟋蟀粉為例，他們發現，學童反應比吃藥更好、更健康、效果很明顯。

馬達加斯加70%的人口以某種形式吃蟲，已有400年歷史。但對多數人來說，「以6腳蟋蟀蟲蟲、取代4隻腳牛豬」仍有心理藩籬需要跨越。

「減少吃肉」是人類未來的飲食趨勢。費雪的目標是開發一個「昆蟲工具包」，可調整為符合各地需求的解決方案，在挽救生態同時，幫助解決貧困地區人們營養不良的問題，甚至有一天當成人類飛上火星時的太空 食物。