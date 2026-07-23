以為中風 52歲男劇烈頭痛又複視 兇手竟是罕見無症狀鼻竇炎

長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫說，若民眾出現突發性複視、劇烈頭痛等神經學症狀，優先排除腦血管疾病是正確的觀念。但若腦部檢查無異常，也應考慮耳鼻喉疾病的可能性。（長安醫院提供）

1名52歲男子，因突然有看東西上下重影的複視症狀並伴隨劇烈頭痛，擔心自己是腦中風 。醫師腦部電腦斷層檢查後未發現異常，反而意外發現右側鼻竇有發炎情形。原來他是右側上頷竇及篩竇嚴重發炎、阻塞，可能因此影響眼窩周圍組織或眼球運動功能，所幸在接受鼻竇內視鏡手術後，複視症狀才獲得改善。

台灣長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫說，透過鼻內視鏡檢查發現，患者的右側鼻腔內生長了鼻息肉，且充斥著大量黏膿性分泌物。影像檢查進一步確認，其右側上頷竇與篩竇幾乎被發炎組織完全塞滿，診斷為慢性上頷竇炎與篩竇炎。一般鼻竇炎的常見症狀為鼻塞、流鼻水或黃鼻涕，但患者就醫前完全沒有這些典型症狀，因此第一時間很難聯想到是鼻子出問題。

但為何鼻竇炎會引發複視？林恆甫說，鼻竇與眼窩的位置非常接近，尤其是篩竇，與眼窩內側僅隔著一層極為輕薄的骨板。當鼻竇發炎狀況極度嚴重時，發炎反應有可能越過骨板波及眼窩周圍組織，進而影響眼外肌的正常活動功能，導致眼球運動受限，少數患者便會出現複視、眼痛等非典型症狀。不過，複視的原因相當多，包括眼部疾病、神經系統疾病及其他全身性疾病，因此仍須經由完整檢查，找出真正病因，不能單憑症狀自行判斷。

考量患者的鼻竇發炎嚴重且開口已完全阻塞，林恆甫建議施行「功能性鼻竇內視鏡手術 (FESS)」。手術透過內視鏡微創技術，清除鼻腔內的病變組織、鼻息肉與膿液，並重新打開阻塞的鼻竇通道，以恢復正常的通氣與分泌物引流。手術過程順利，患者術後隔天即出院返家。經過3個月的門診追蹤，鼻竇開口維持通暢，複視症狀也明顯改善。

林恆甫說，若民眾出現突發性複視、劇烈頭痛等神經學症狀，優先排除腦血管疾病是正確的觀念。但若腦部檢查無異常，也應考慮耳鼻喉疾病的可能性，不要因為沒有鼻塞、流鼻水就自行排除鼻竇炎的可能。鼻竇炎若及早診斷並接受適當治療，多數可獲得良好控制，避免症狀持續擴大影響生活品質。