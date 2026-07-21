我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台幣長什麼樣？」竟是詐騙開場白 華人在超市險中招

林青霞代管謝賢遺產？影迷會駁斥：可信度幾乎為零

深夜肚子劇痛 她肝癌破裂大量出血 鬼門關前救回

記者游振昇／台中即時報導
上圖為電腦斷層追蹤影像正常，下圖為開刀前電腦斷層顯示異常。(圖／衛福部豐原醫院提...
上圖為電腦斷層追蹤影像正常，下圖為開刀前電腦斷層顯示異常。(圖／衛福部豐原醫院提供)

一名56歲婦人深夜突發劇烈腹痛、血壓急速下降，被送急診，到院時已休克，經檢查發現，休克原因竟是一顆約6公分大的肝臟惡性腫瘤破裂出血，腹腔內已有大量積血，醫療團隊迅速啟動跨科合作機制，透過緊急血管栓塞止血與後續腹腔鏡肝腫瘤切除手術，成功將病人從鬼門關前救回。病患術後恢復良好，兩周後出院。

台衛福部豐原醫院外科主任袁天民表示，根據統計肝癌是台灣常見的惡性腫瘤之一，每年約有1萬名新增個案，長年位居國人癌症死因前列，其中肝癌破裂出血更是最危險的併發症之一，病患可能在短時間內因大量出血導致休克甚至死亡。

婦人到院後，急診團隊立即進行輸液與復甦治療，待生命徵象穩定後安排腹部超音波及電腦斷層檢查，確認肝臟腫瘤持續出血，立即執行經動脈栓塞術成功控制出血，進一步檢查發現病患為B型肝炎帶原者，但肝功能維持良好，尚未出現肝硬化，因此評估符合手術條件，安排接受3D 4K腹腔鏡肝腫瘤切除手術。

袁天民表示，過去肝癌破裂常被視為預後不佳的急重症，隨著介入性治療與微創手術進步，只要把握黃金治療時間、慎選適合病人，仍有機會獲得良好的長期存活率與生活品質。豐原醫院自引進3D 4K腹腔鏡設備後，能透過高解析立體影像精準辨識血管與組織結構，提升複雜肝臟手術的安全性，也讓病人傷口更小、恢復更快。

袁天民提醒，B型肝炎與C型肝炎仍是肝癌最重要的危險因子，肝臟被稱為「沉默的器官」，肝癌早期往往沒有明顯症狀，許多患者確診時已進入中晚期。高風險族群包括B型肝炎帶原者、C型肝炎感染者、肝硬化患者、有肝癌家族史者及長期飲酒民眾，建議每6個月至1年定期接受腹部超音波及胎兒蛋白（AFP）檢查。

若出現突發性腹痛、頭暈、冒冷汗、血壓下降等症狀，更應立即就醫，以免錯失黃金治療時機。透過定期篩檢、及早治療及跨團隊整合照護，即使面對高風險的肝癌破裂，也有機會獲得良好的治療成果與生活品質。

精華 FAQ

  • 她因突發劇烈腹痛與血壓快速下降而到院，檢查後發現是約6公分肝臟惡性腫瘤破裂出血，腹腔內已有大量積血，並一度進入休克狀態，情況相當危急。

  • 急診先以輸液與復甦治療穩定生命徵象，接著安排超音波與電腦斷層確認出血位置，並以經動脈栓塞術止血，之後再進行3D 4K腹腔鏡肝腫瘤切除。

  • B型肝炎帶原者、C型肝炎感染者、肝硬化患者、有肝癌家族史者及長期飲酒民眾都屬高風險族群，建議每6個月至1年做腹部超音波與AFP檢查。

癌症 腫瘤 肝癌

上一則

高溫天氣血壓飆升、頭暈別輕忽 醫：暑熱、脫水與情緒波動都是誘因

延伸閱讀

83歲翁腹部「隱形炸彈」主動脈瘤破裂 微創手術救命

83歲翁腹部「隱形炸彈」主動脈瘤破裂 微創手術救命
腹部鈍挫傷藏「隱形危機」...60歲男遭人踹肚 十二指腸大出血險喪命

腹部鈍挫傷藏「隱形危機」...60歲男遭人踹肚 十二指腸大出血險喪命
「腰痛、血尿、腹腫塊」以為結石 64歲男確診腎癌末期

「腰痛、血尿、腹腫塊」以為結石 64歲男確診腎癌末期
猛喝水不是因為天氣熱 兒童第1型糖尿病與吃糖無關

猛喝水不是因為天氣熱 兒童第1型糖尿病與吃糖無關

熱門新聞

日本醫師下村健壽指出，預防失智的真正關鍵其實藏在日常飲食中。圖為昆布，示意圖。（Pakutaso）

防失智不必買保健食品 日權威醫師點名4平價食材「修復受損大腦」

2026-07-14 04:52
世界盃足球賽西班牙與阿根廷決賽即將登場，來自加拿大野火的煙霾籠罩了紐約洛克斐勒中心球迷村的上空。（美聯社）

🎙️加拿大山火濃煙再襲紐約「長時間暴露如同長期吸菸」

2026-07-16 18:05
談到減肥，很多人首先想到的是年輕人，但真正更需要關注體重管理的，其實是老年族群。示意圖。（美聯社）

🎙️很多人不知道 老年人肥胖問題比想像的更嚴重

2026-07-14 09:35
「超級蛋白質石燒拌飯」主角為豆腐、鷹嘴豆、毛豆、新鮮蔬菜、台灣藜麥，滿滿的蛋白質。(記者李樹人/攝影)

4類蔬食富含植物性高蛋白 不吃肉也能增加肌肉

2026-07-15 02:00
醫師研究發現，馬桶低頭族比不帶手機者更容易罹患痔瘡，因此建議上廁所帶手機的人應控制使用時間；示意圖。（路透）

習慣邊上廁所邊滑手機？醫警告：逾5分鐘 罹痔瘡風險增加

2026-07-17 02:15
有民眾抽血發現體內PFAS（全氟及多氟烷基物質）濃度偏高，第一個反應往往是已不用不沾鍋了，怎麼還會超標。示意圖。（聯合報系資料照）

PFAS從哪來？醫：飲水、外帶包裝、衣物都是潛在來源

2026-07-18 04:41

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子
謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝