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抗生素副作用大 影響腸道菌 掌握2飲食法幫助修復

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大型研究顯示，抗生素會降低腸道菌相多樣性，影響可持續數周到數年，服用抗生素後可補...
大型研究顯示，抗生素會降低腸道菌相多樣性，影響可持續數周到數年，服用抗生素後可補充水溶性纖維與發酵食品，幫助腸道恢復平衡；示意圖。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：抗生素雖可治療細菌感染，卻可能降低腸道菌相多樣性。
  • 重點二：研究顯示停藥後數週可恢復，但部分影響可能持續多年。
  • 重點三：補充水溶性纖維與發酵食品，有助腸道菌相修復。

抗生素是治療細菌感染的重要藥物，其副作用可能對腸道健康造成超乎想像的影響。一項大型研究發現，抗生素可能降低腸道菌相多樣性，且影響持續數周甚至數年。專家提醒，抗生素應依照醫囑使用，服藥後也應透過飲食照顧腸道，幫助菌相恢復。

日媒報導，根據一項納入近1.5萬人的大型觀察研究，曾使用抗生素者，腸道菌相的多樣性明顯較低，而菌相多樣性下降通常被認為不利於腸道健康。

3類抗生素 影響最明顯

更值得注意的是，研究顯示抗生素的影響可能相當長久。若在1年內曾服用抗生素，與腸道菌相多樣性降低的關聯最為明顯；即使是在1至4年前服用過，仍可觀察到顯著影響；甚至4至8年前僅服用過一次抗生素，仍與腸道菌相改變存在關聯，只是影響程度較前者小。

研究也比較不同種類抗生素對腸道菌相的影響，結果發現以下3類藥物與腸道菌相多樣性下降的關聯最明顯：克林黴素（Clindamycin）、氟氯西林（Flucloxacillin）和氟喹諾酮類（Fluoroquinolones）。

其中，氟氯西林主要於瑞典、英國等北歐國家廣泛使用，在台灣臨床上並不常見。研究指出，這些抗生素除了消滅致病菌外，也可能同時影響大量有益菌，使腸道菌相失去平衡。

恐增多種慢性病風險

近年研究持續發現，腸道菌相與人體健康息息相關。當腸道菌相多樣性下降時，可能與多種慢性疾病風險增加有關，包括：肥胖、第二型糖尿病和心血管疾病。

此外，近年受到重視的「腸－皮膚軸（Gut-Skin Axis）」也顯示，腸道菌相改變可能影響皮膚表面的微生物平衡，進而降低皮膚屏障功能，提高乾燥、痘痘等皮膚問題發生機率。

專家強調，抗生素仍是治療細菌感染不可或缺的藥物，只要醫師認為有需要，就應依照指示完整服用，不應因擔心腸道菌相而自行停藥。

另一方面，研究顯示，多數人的腸道菌相在停用抗生素後數週至約1個半月可逐漸恢復，但部分菌種即使6個月後仍未完全恢復；而大型觀察研究更顯示，腸道菌相多樣性的影響可能持續更長時間，因此及早開始腸道保養相當重要。

補充水溶性纖維、發酵食品

若因治療需要服用抗生素，可從日常飲食著手，幫助腸道菌相恢復：

1.補充水溶性膳食纖維：

提供益生菌養分，可多攝取昆布等海藻類、燕麥、大麥、牛蒡等富含水溶性膳食纖維的食物。

2.適量攝取發酵食品：

如納豆、泡菜、優格等，有助補充有益菌，但效果仍會因菌種及個人體質而有所差異。

平時建立良好的飲食習慣，比起等到服用抗生素後才補救更重要。均衡攝取膳食纖維與各類發酵食品，有助維持腸道菌相多樣性，也能為整體健康打下良好基礎。

精華 FAQ

  • 抗生素在殺死致病菌的同時，也可能連同有益菌一起影響，導致腸道菌相失衡、多樣性下降。研究顯示，這種變化不一定很快恢復，可能持續數週到數年。

  • 研究指出，克林黴素、氟氯西林與氟喹諾酮類，和腸道菌相多樣性下降的關聯最明顯。其中氟氯西林在台灣臨床較不常見，但仍顯示抗生素種類會影響腸道菌相。

  • 可優先補充水溶性膳食纖維，如海藻、燕麥、大麥、牛蒡，提供益生菌養分；也可適量攝取納豆、泡菜、優格等發酵食品，幫助維持菌相平衡。

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