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乾燥症也分濕與燥 中醫精準用藥 助5年乾燥症患者緩解口乾

記者王駿杰／新竹即時報導
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新竹一名70歲女子患有中度乾燥症約5年，先前曾服用免疫抑制劑治療，卻感覺改善不明...
新竹一名70歲女子患有中度乾燥症約5年，先前曾服用免疫抑制劑治療，卻感覺改善不明顯，因此求助有中西醫雙執照的蔡宗璟中醫診所院長蔡宗璟醫師，經把脈診斷後，不到3個月症狀就獲改善。（記者王駿杰／攝影）

台灣新竹一名70歲女子患有中度乾燥症約5年，時常感覺口乾舌燥，怎麼喝水也無法解渴，先前曾服用免疫抑制劑治療，卻感覺改善不明顯，因此求助有中西醫雙執照的蔡宗璟中醫診所院長蔡宗璟醫師，經把脈診斷後，不到3個月症狀就獲改善，治療約1年已能安心入睡，也不會有口乾等症狀，生活品質明顯提升。

蔡宗璟表示，乾燥症主要症狀是口乾及眼睛乾，兩者也常合併出現，乾燥症屬於自體免疫疾病，淋巴細胞攻擊外分泌腺導致口乾及眼乾，在西醫的治療上多為症狀的控制與降低發炎反應但無法治癒，此時若能根據適當的體質來使用中藥治療，降低免疫系統的異常活化，是有機會能治好這個疾病的。

蔡宗璟表示，該位患者初次來看診時主訴便是口乾舌燥，患者喝水也無法解渴，在晚上甚至因為口乾而醒來，嚴重影響生活的品質，原先曾服用西藥奎寧抑制免疫以及膽鹼性藥物增加唾液分泌，持續約2年，仍經常感到口乾舌燥，因此後續未再服用西藥。

蔡宗璟說，患者口乾但是飲水不解渴，上腹部容易脹氣，平時胃酸也多，排便軟散不成形，脈象沉滑，舌象舌暗紅苔白膩厚，辨證屬於痰濕夾食積體質，因此開立厚朴、陳皮、萊菔子等藥物運化痰濕和麥芽、神麴、大腹皮等藥物消食化積以及莪朮、枳實來降氣導滯，並在患者每次回診中都稍微調整藥物，讓其得到最好的改善。

蔡宗璟指出，患者陸續回診後發現口乾舌燥確實有比較減輕，口中的唾液有明顯增加，不需要頻頻飲水，晚上也沒有因為口乾而醒來，生活品質大為改善，經治療一段時間後口乾的不適幾乎完全消失。患者先前的上腹脹氣也明顯改善，胃酸多的情形也不再發生，腸胃功能的失調也得到改善。

蔡宗璟說，乾燥症在中醫分類有濕症也有燥症。濕症口乾飲水不解渴，是水分的運化與輸佈產生問題，使用燥濕化濕的中藥讓水分的輸佈正常便能改善乾燥症狀。燥症口乾但飲水較可以緩解，是身體的津液與水分太少，使用滋陰潤燥的藥物即可緩解乾燥的症狀。

蔡宗璟說，患者口乾但是飲水不解渴，上腹部容易脹氣，平時胃酸也多，排便軟散不成形，...
蔡宗璟說，患者口乾但是飲水不解渴，上腹部容易脹氣，平時胃酸也多，排便軟散不成形，脈象沉滑，舌象舌暗紅苔白膩厚，辨證屬於痰濕夾食積體質，因此開立厚朴、陳皮、萊菔子等藥物運化痰濕和麥芽、神麴、大腹皮等藥物消食化積以及莪朮、枳實來降氣導滯，讓其得到最好的改善。（記者王駿杰／攝影）

精華 FAQ

  • 她主要是口乾舌燥、喝水也不解渴，晚上還會因口乾醒來，並伴隨上腹脹氣、胃酸多與排便軟散等腸胃不適，嚴重影響日常與睡眠。

  • 蔡宗璟透過把脈與看舌象，判定她屬痰濕夾食積體質，因此以厚朴、陳皮、萊菔子等化濕，再配麥芽、神麴等消食，並視回診情況調整。

  • 文章指出乾燥症在中醫可分為濕症與燥症；濕症是水分運化輸佈失常，常見口乾但飲水不解渴，燥症則是津液不足，飲水後較能緩解，治法不同。

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