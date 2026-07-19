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一進室內就頭暈、肩頸痠、眼睛乾？ 醫揭「冷氣病」4大警訊

宣明智腦出血送醫 醫曝年長者常見2大出血原因 「這疾病」最常忽略

記者沈能元／台北即時報導
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聯電榮譽副董事長宣明智身體不適，自竹縣寶山鄉住家送醫。（本報系資料照）
聯電榮譽副董事長宣明智身體不適，自竹縣寶山鄉住家送醫。（本報系資料照）

聯電榮譽副董事長宣明智18日身體不適，自竹縣寶山鄉住家送醫，進行腦硬膜外出血緊急手術，目前手術已完成，並已移至加護病房。

一般來說，年齡較大的民眾出現腦出血的問題，分為中風的腦出血，以及跌倒、撞擊等頭部外傷所引起的慢性硬腦膜下出血，若情況較危及時都需要手術治療。但若以預後觀察，硬腦膜下出血患者後續恢復的情形都還不錯，但若是腦中風患者則需較多的復健治療。

新北市土城醫院副院長魏國珍表示，年長者的大腦組織漸漸萎縮，不如年輕人飽滿，而在腦殼間會出現些微的縫隙，而分布在大腦及腦殼間的靜脈，一旦因為不小心跌倒、輕微碰撞都可能出現撕裂傷，造成硬腦膜下出血。

「硬腦膜下出血，初期症狀不明顯，需要多加注意。」魏國珍說，硬腦膜下出血後，血液漸漸在大腦累積，出血輕微者，累積的血液會慢慢被身體吸收，但若出血持續漸漸擴大，未被身體吸收，容易在大腦累積，約在碰撞後數天二、三周，如果比撞傷前慢慢出現走路不穩、不太靈活，或是半側肢體無力，或說話口齒不清、說話速度變慢，甚至是「想說什麼，卻說不出來」等情形，這時家屬才會發現。

至於，硬腦膜下出血治療方面，如果出血累積較多，就需要手術治療，多利用顱骨鑽洞引流術，將大腦累積的血液引流出即可。魏國珍說，患者後需恢復情形都還不錯，不需過度擔心，但術後若走路、說話、活動力未完全恢復時，就需後續的復健治療。

不同於硬腦膜下出血，腦出血引起的腦中風通常較為急性，患者會立即出現半側偏癱、口齒不清等情形，嚴重程度往往高於阻塞型中風，必須立即手術治療。年長者多同時有心血管問題，若同時在服用抗凝血劑等心血管疾病用藥，就要特別注意腦出血問題，當出現走路不穩、半側肢體無力、或說話口齒不清等症狀，應速就醫。

精華 FAQ

  • 他因身體不適送醫，診斷為腦硬膜外出血，已接受緊急手術，手術目前完成，並轉入加護病房持續觀察後續狀況。

  • 醫師指出，年長者常見的腦出血分為腦中風造成的腦出血，以及跌倒、撞擊等頭部外傷引起的慢性硬腦膜下出血，兩者嚴重度與治療方式不同。

  • 若碰撞後數天到 2、3 周內出現走路不穩、半側肢體無力、口齒不清、說話變慢，甚至想說卻說不出來，家屬就要警覺並盡快就醫。

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