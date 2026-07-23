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術後輕忽追蹤 男檢出第二期攝護腺癌

王駿杰
醫師表示，早期攝護腺癌可能沒有明顯症狀，50歲以上男性可與醫師討論接受PSA抽血...
醫師表示，早期攝護腺癌可能沒有明顯症狀，50歲以上男性可與醫師討論接受PSA抽血檢查及相關評估，以提高及早治療的機會。(圖／新竹馬偕紀念醫院提供)

一名69歲許姓男子因攝護腺肥大、排尿不順，2024年曾接受攝護腺雷射手術，術後追蹤卻發現攝護腺特異抗原(PSA)指數持續升高。去年初轉至台灣新竹馬偕紀念醫院進一步檢查，經攝護腺切片確診為第二期攝護腺癌。醫療團隊與許男討論治療方式，採用達文西機械手臂輔助進行根除性攝護腺切除術。經術後持續一年多追蹤，目前許男排尿功能良好，無明顯尿失禁情形，已恢復正常生活。

新竹馬偕紀念醫院泌尿科醫師李得安表示，攝護腺癌早期症狀與攝護腺肥大相似，常見包括頻尿、夜尿、排尿困難及尿流變細等，因此不少患者容易誤以為只是單純老化問題，而忽略進一步檢查的重要性。

這類二次手術的操作難度通常較高，不僅需要更仔細地分離攝護腺與周圍組織，也可能增加術中出血，以及術後尿失禁等併發症發生的風險。因此，如何在沾黏組織中辨識正確的解剖位置、減少正常組織受損，成為手術的重要關鍵。

李得安表示，攝護腺位於骨盆腔深處，鄰近膀胱、尿道、直腸及重要神經血管。相較於傳統開腹手術，達文西手術具有傷口較小、出血量較少、術後疼痛較低及恢復較快等優點；相較於一般腹腔鏡手術，其立體放大視野及機械手臂的靈活度與穩定性，也有助於醫師完成精細的組織分離與縫合。尤其面對曾接受攝護腺手術、組織沾黏程度較高的患者，更能發揮達文西手術在影像辨識及精細操作上的優勢。

經術後持續一年多追蹤，許男目前排尿順暢，無明顯尿失禁情形，後續仍將定期接受PSA檢查及門診追蹤，以評估治療成效。

李得安提醒，攝護腺癌是男性常見癌症之一，發生率會隨年齡增加而提高。由於早期症狀並不明顯，單靠身體感受不易及早察覺，建議50歲以上男性定期接受PSA抽血檢查。若具有攝護腺癌家族病史，或屬於其他高風險族群，更應提早諮詢醫師並安排適當篩檢。透過定期檢查與追蹤，有助於提高早期發現、及早治療的機會。

精華 FAQ

  • 他原本因攝護腺肥大與排尿不順接受雷射手術，但術後追蹤時PSA持續升高，轉院進一步檢查後，經攝護腺切片才確診為第二期攝護腺癌。

  • 醫療團隊與病人討論後，採用達文西機械手臂輔助的根除性攝護腺切除術，以降低出血與沾黏造成的操作困難，並提升精細分離與縫合的成功率。

  • 醫師建議50歲以上男性定期接受PSA抽血檢查，若有家族病史或屬高風險族群，更應提早諮詢醫師安排篩檢，才能及早發現、及早治療。

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