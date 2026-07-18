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發燒咳黃痰多日當感冒 五旬男頭暈送急診檢出膿胸

記者簡慧珍／彰化即時報導
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員榮醫院胸腔內科主任林鴻慶放置引流管引出患者體內膿瘍。（員榮醫院提供）
員榮醫院胸腔內科主任林鴻慶放置引流管引出患者體內膿瘍。（員榮醫院提供）

高燒、咳黃痰多日要注意了，台灣員榮醫療體系最近陸續收治多名肺炎併發膿胸患者， 都以為這些症狀只是一般感冒，等到胸痛、呼吸困難、高燒不退，已演變成肺部感染甚至膿胸，抗生素無法完全治療，必須搭配胸腔引流或胸腔鏡手術清除感染組織。

▲ 影片來源：聯合新聞網

50多歲黃姓男子有腦中風病史，曾因左側膿胸接受引流治療，屬於肺部感染高風險族群，數日前突發性嘔吐、高燒不退，體溫一度達39度，伴隨心跳過速、血氧下降等症狀，被家人送到醫院急診，經檢查黃姓病人左下葉肺炎合併左側膿胸，經微創引流及抗生素治療，成功控制感染。

員榮醫院胸腔內科主任林鴻慶醫師表示，黃姓病人入院檢查顯示白血球和發炎指數明顯升高，證實體內正遭受嚴重細菌感染，胸部X光檢查發現患者左側肺部出現大片異常陰影，進一步胸腔超音波評估後，懷疑肋膜腔內已有積液，經胸腔穿刺檢查抽出胸水呈現混濁黃色膿液，化驗數據顯示大量白血球及高度發炎反應，確診為膿胸。

醫療團隊在確診當天即為患者置入豬尾巴引流管（Pig Tail Catheter）進行微創引流，引流出超過600cc膿性胸水，配合抗生素治療後胸腔積液逐漸減少，發炎指數明顯下降，醫療團隊建議進一步接受胸腔鏡微創手術（VATS）進行更徹底清創，家屬評估後選擇保守治療，因此黃姓病人持續以引流及藥物治療密切追蹤，病情逐漸穩定。

林鴻慶說，肋膜腔位在肺臟與胸壁之間，正常情況下僅有少量潤滑液體，細菌感染後造成膿液堆積肋膜腔，，病情便不再只是單純肺炎，而是更棘手的胸腔感染，最近病房中陸續收治多名肺炎併發膿胸患者，都是把咳嗽、黃痰或發燒多日當成一般感冒，等到出現胸痛、呼吸困難或高燒不退時，往往演變成較為嚴重的肺部感染。

精華 FAQ

  • 若高燒不退、咳黃痰持續多日，之後又出現胸痛、呼吸困難或血氧下降，就可能已從感冒演變成肺炎甚至膿胸，應盡快就醫檢查，避免感染擴大。

  • 他因突發嘔吐、高燒到39度、心跳過速與血氧下降送急診，檢查發現白血球與發炎指數升高，X光和超音波顯示胸腔積液，穿刺抽出混濁膿液後確診。

  • 治療通常先以抗生素合併胸腔引流，像豬尾巴引流管可排出膿性胸水；若感染或積液較嚴重，醫師會建議胸腔鏡微創手術（VATS）進行更徹底清創。

中風

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