攝護腺是常人10倍大 翁狂血尿險休克 銩雷射刨除術「剝橘子」救命

衛福部豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，「銩雷射攝護腺刨除術」如同剝橘子般，沿攝護腺外膜精準切除增生組織，清除徹底，且具備優異止血效果，大幅降低出血風險，對攝護腺肥大者是一大福音。（衛福部豐原醫院提供）

72歲李姓男子常開貨車載運梨山水果，最近突然出現驚人血尿量，還伴隨嚴重頭暈與排尿困難，幾近休克，緊急求診衛福部豐原醫院，泌尿科主任林德祺發現竟是異常肥大的攝護腺引起，重量高達200公克，是一般男性的10倍，情況危急，透過「銩雷射攝護腺刨除術」成功切除，已恢復正常生活。

台灣衛福部豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，正常成年男性攝護腺約20公克，但李男的攝護腺已腫大如拳頭，且向膀胱內嚴重突出，導致排尿阻塞與反覆血尿，他因長期出血造成重度貧血，血紅素從正常的14至16 mg/dL驟降至8 mg/dL，幾乎對半砍。

林德祺說，若採傳統手術，恐因術中大出血導致更高風險，但若不處理，殘尿量高達300毫升，隨時可能引發尿滯留甚至腎衰竭，陷入兩難，面對高齡與貧血雙重挑戰，醫療團隊決定採用「銩雷射攝護腺刨除術」進行治療。此技術如同「剝橘子」般，沿攝護腺外膜精準切除增生組織，可清除徹底，且具備優異止血效果，大幅降低出血風險，最終手術順利完成，共移除144公克異常組織。術後李男恢復良好，導尿管快速拔除，排尿順暢，經數月調養後，血紅素也回升至正常範圍。

患者的攝護腺異常肥大，重量高達200公克，是一般男性的10倍，左圖為治療後，右圖為治療前。（衛福部豐原醫院提供）