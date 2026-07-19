規律運動注意強度 散步、瑜伽、騎單車 晚上睡覺不受干擾

晚間運動不一定影響睡眠，關鍵在運動強度而非時間，專家提醒，規律運動可提升睡眠驅力、減壓並幫助調整生理時鐘。(圖／AI生成)

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，晚間運動未必害人失眠，真正要注意的是強度而非時段；規律運動有助睡眠，但睡前1小時內仍應避免高強度訓練。

很多人白天忙於工作，只能利用晚上運動，卻又擔心睡前運動會不會睡不著。過去專家多半建議避免睡前運動，因為劇烈運動會提高核心體溫、心跳及交感神經活性，可能讓身體一時無法放鬆。不過，近年研究逐漸修正這項觀念：也就是晚間運動不一定會影響睡眠，真正需要注意的是運動強度，而非運動時間本身。

睡眠與運動並不是互相衝突，而是彼此促進。研究發現，規律運動的人通常較容易入睡、深層睡眠時間增加，隔天精神、專注力及運動表現也較好。睡眠充足又有助於肌肉修復、降低運動傷害風險，因此形成正向循環。專家指出，對多數人而言，長期規律運動帶來的睡眠效益，遠大於偶爾一次晚間運動造成的影響。

專家表示，運動能改善睡眠主要有三個原因：

1.提高睡眠驅力（Sleep Drive）

白天活動量愈高，身體累積的睡眠驅力也愈高，因此晚上更容易自然產生睡意。不一定要激烈運動，就連快走、做家事、爬樓梯等日常活動，都有助增加睡眠驅力。

2.幫助舒緩壓力與焦慮

壓力和焦慮是導致失眠的重要原因，而運動可促進腦內分泌多種神經傳導物質，有助放鬆心情、改善情緒，因此被認為是改善壓力最有效的非藥物方法之一。

3.調整生理時鐘

如果能到戶外運動、接受自然光照，尤其是上午曬太陽，有助調整晝夜節律，讓身體更清楚分辨白天與夜晚，進一步改善睡眠品質。

研究發現，真正容易影響睡眠的是睡前一小時內進行高強度運動，例如高強度間歇訓練、激烈跑步、重量訓練等。相較之下，中低強度活動，包括散步、伸展、瑜伽、輕鬆慢跑、騎腳踏車，多數研究都認為對睡眠影響不大，有些人甚至睡得更好。

一項針對超過1萬4千名運動穿戴裝置使用者的研究也發現，運動愈劇烈、時間愈晚，越可能讓人精神亢奮，增加入睡困難；反之，輕度運動則較少影響睡眠。

即使做相同運動，每個人的睡眠反應也可能不同。例如，平時規律運動的人恢復速度通常較快，夜貓族也可能較能適應晚間運動，而平時較少運動的人，劇烈運動後可能需要更長時間才能恢復。醫師建議，如果發現自己每次晚上重訓、跑步後都睡不好，不妨把高強度訓練安排在白天，晚上則改做較輕鬆的活動。

如果時間允許，上午或下午運動仍是較理想的選擇。研究發現，只要在睡前數小時完成運動，大多數人夜間睡眠幾乎不受影響。若再搭配戶外日照，還有助調整生理時鐘。不過，專家也強調，比起執著一定要晨跑或夜跑，更重要的是建立固定的運動習慣。

建議每周至少進行150分鐘中等強度運動，也就是每天約30分鐘、每周5天。若沒有完整30分鐘，也可以分成兩次15分鐘，甚至三次10分鐘完成，同樣有助健康與睡眠。

如果只能利用晚上運動，也不代表一定會失眠。專家建議，運動後可建立固定的放鬆流程，例如：做5至10分鐘伸展或瑜伽、深呼吸或冥想、洗溫水澡、閱讀、聽輕音樂、睡前避免滑手機及強光刺激。此外，運動後可適量補充含有碳水化合物與蛋白質的食物，例如優格搭配燕麥、水果、鮮奶或全麥三明治，有助肌肉修復與恢復體力。

專家表示，沒有一個適合所有人的最佳運動時間。如果為了晨跑而每天睡眠不足，或因堅持晚上不能運動而乾脆放棄運動，都可能得不償失。真正重要的是找到自己最容易長期維持的運動時段，並依個人體質調整運動強度。只要避免睡前進行劇烈運動，並建立良好的睡前放鬆習慣，大多數人都能兼顧運動與睡眠。(元氣網)