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早期篩檢阿茲海默症 AI分析視網膜照能揪出失智風險

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眼底攝影有望成為早期篩檢工具。（本報資料照片）
眼底攝影有望成為早期篩檢工具。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：AI可分析視網膜照片，提早辨識阿茲海默症風險。
  • 重點二：研究以4萬多名英國受試者資料找出相關視網膜變化。
  • 重點三：眼底攝影成本較低，還能反映吸菸飲酒失眠等習慣。

眼睛不只是靈魂之窗，也可能成為預測失智症風險的新工具。最新研究發現，透過人工智慧分析視網膜照片，能辨識與阿茲海默症相關的健康風險因子，在症狀出現前就找出高風險族群，為及早介入治療與改善生活習慣提供新契機。

一份刊登於《阿茲海默症期刊》（Journal of Alzheimer's Disease）的新研究指出，眼底視網膜照片有望成為預測阿茲海默症常見風險因子的工具。這項研究利用AI分析超過4萬名英國受試者的視網膜照片，成功辨識出與阿茲海默症風險因子相關的視網膜區域。

阿茲海默症被認為是由腦細胞內外異常蛋白質堆積所造成，隨著病程發展，會逐漸破壞神經細胞，導致記憶力與認知功能持續退化。

AI分析4萬多張眼底照片 找出失智風險線索

研究主持人、美國佛羅里達大學生物醫學工程教授Ruogu Fang表示，目前多數阿茲海默症診斷工具，都是在疾病已進展到較晚期時才發揮作用，等到那個階段，往往已經錯過最佳介入時機。

相較之下，若能及早觀察視網膜健康狀況，就有機會提早辨識高風險族群，安排更進一步檢查，並鼓勵患者及早建立健康生活習慣，以降低發病風險。

眼底攝影成本低 有望成為早期篩檢工具

許多民眾平時就會因糖尿病、青光眼，或一般健康檢查接受眼底攝影。相較於磁振造影（MRI）等高成本影像檢查，分析視網膜照片是一種更簡單、費用更低廉的評估方式。

共同作者、佛羅里達大學博士生Seowung Leem表示，在AI協助下，研究團隊成功辨識出過去容易被忽略的細微視網膜變化，這些細微差異未來可能成為可靠的疾病風險指標。

還能看出抽菸、喝酒、失眠等生活習慣

研究中建立的AI模型，不僅能準確預測受試者的生物特徵，例如性別及血壓，也能辨識與阿茲海默症相關的生活型態，包括吸菸、飲酒，甚至失眠等因素。

研究團隊表示，雖然這些資訊理論上可從病歷取得，但實際上醫療紀錄經常不完整。例如患者未必會如實告知吸菸或飲酒習慣，因此透過視網膜照片，反而可能提供更客觀的評估方式。

此外，視網膜也能反映多年累積下來的身體損傷，有助於掌握長期健康狀況。

有望把握失智黃金介入時機

此次研究則進一步指出，若能透過眼底照片提早發現風險因子，就有機會在腦部尚未出現不可逆損傷前，找出適合接受早期介入的人。

研究人員認為，這些早期介入措施包括改善生活型態、使用部分保護性藥物，以及接受腦力訓練等，都有機會延緩疾病進展，降低未來罹患阿茲海默症的風險。

AI可從視網膜照片辨識阿茲海默症相關風險因子；圖為視網膜雷射電腦斷層。（本報資料...
AI可從視網膜照片辨識阿茲海默症相關風險因子；圖為視網膜雷射電腦斷層。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • 研究團隊以AI分析超過4萬名英國受試者的眼底視網膜照片，找出與阿茲海默症風險因子相關的細微影像變化，藉此在症狀出現前辨識高風險族群。

  • 因為眼底攝影常見於一般健檢、糖尿病與青光眼檢查，成本低又方便；相較MRI等昂貴檢查，更有機會作為大規模、早期的風險評估方法。

  • 研究指出，模型不只可預測性別與血壓等生物特徵，也能辨識吸菸、飲酒、失眠等生活型態，因視網膜能反映長期累積的身體損傷與健康狀況。

阿茲海默症 失智症

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