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婦人天天流淚 遭誤會「心情不好」竟是鼻淚管阻塞惹禍

黃羿馨
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中醫大新竹附醫耳鼻喉科主任陳俊志表示，患者因為老化的鼻淚管已完全鈣化阻塞，因此，...
中醫大新竹附醫耳鼻喉科主任陳俊志表示，患者因為老化的鼻淚管已完全鈣化阻塞，因此，直接幫淚水開一條專屬的新路。(圖／中醫大新竹附醫提供)

AI摘要

文章摘要整理：

一名70歲婦人長期流淚遭誤會情緒不好，經診斷為鼻淚管鈣化阻塞，透過內視鏡鼻淚管手術重建引流後，溢淚與感染症狀明顯改善。

台灣一名70歲婦人常「淚汪汪」，被親友誤以為心情不好，曾多次接受淚道探通術仍反覆阻塞，甚至眼周感染流膿。經醫院診斷為鼻淚管阻塞，接受約30分鐘內視鏡鼻淚管手術重建引流通道後，溢淚症狀明顯改善，醫師提醒長期流淚應及早就醫檢查。

台灣中醫大新竹附醫耳鼻喉科主任陳俊志表示，患者因為老化的鼻淚管已完全鈣化阻塞，單純的淚道探通術無法有效的治療，因此，直接幫淚水開一條專屬的新路，也就是施行內視鏡鼻淚管手術，重新造一條新的通道，讓淚水順利排出。

醫師說明，內視鏡鼻淚管手術在全身麻醉下進行，利用內視鏡自鼻腔進入，精準打開阻塞的...
醫師說明，內視鏡鼻淚管手術在全身麻醉下進行，利用內視鏡自鼻腔進入，精準打開阻塞的淚骨與黏膜，建立新的淚液引流通道。(圖／中醫大新竹附醫提供)

陳俊志說明，正常情況下，眼淚由淚腺分泌後，會經由眼角內側的鼻淚管順利引流至鼻腔排出，以維持眼睛濕潤與清潔。然而，一旦鼻淚管系統發生阻塞，淚水無法順利排出，會在眼睛表面累積，形成「溢淚」現象，出現持續流淚、視力模糊、分泌物增加，甚至紅腫疼痛等不適症狀，這就是所謂的鼻淚管阻塞。

陳俊志指出，鼻淚管阻塞依發生年齡可分為先天性與後天性。先天性多見於新生兒，因鼻淚管出口薄膜未完全打開，導致淚水滯留；後天性則常見於成人，尤其是中老年族群，多與老化、慢性發炎或外傷有關。長期流淚俗稱「流目油」（流眼淚），慢性淚囊炎反覆發作，或鼻淚管阻塞患者，都可以到醫院眼科或耳鼻喉科做檢查。

陳俊志說，內視鏡鼻淚管手術會全身麻醉，利用內視鏡自鼻腔進入，精準打開阻塞的淚骨與黏膜，建立新的淚液引流通道，並置放矽質導管以維持通道暢通，手術大約半小時，無外部切口，臉部不留疤痕，精準定位病灶，降低組織破壞、恢復快速，連兒童患者亦可安全施行。

陳俊志指出，術後照護相當重要，患者應按時使用抗生素眼藥水及鼻噴劑，約1周回診追蹤，並避免揉眼或拉扯導管。術後2周內也應避免用力擤鼻涕，打噴嚏時應張口減壓，以免矽質導管移位或脫落。

陳俊志提醒，鼻淚管阻塞和老化有關，避免長期揉眼或眼部感染，有鼻過敏或鼻竇炎應及早治療，保持眼部與鼻腔清潔。

精華 FAQ

  • 她並非情緒低落，而是鼻淚管阻塞導致淚水無法正常排出，眼淚積在眼表形成溢淚，甚至反覆出現眼周感染與流膿，因此看起來總是淚汪汪。

  • 因為患者的鼻淚管已因老化而完全鈣化阻塞，單純探通術難以長期打通通道，所以會反覆塞住，最後需要改以內視鏡手術重新建立引流路徑。

  • 這項手術約30分鐘、無外部切口，能精準建立新的淚液引流通道並放置矽質導管，恢復較快；術後需按時用藥、1周回診，並避免揉眼、用力擤鼻涕。

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