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顏面痙攣不自主閉眼 40歲男「眼瞼重建」恢復正常生活

黃寅
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生活中一般的「眼瞼痙攣」，常見於熬夜、壓力太大精神緊繃、咖啡因攝取過多或長時間用...
生活中一般的「眼瞼痙攣」，常見於熬夜、壓力太大精神緊繃、咖啡因攝取過多或長時間用眼後，主要是眼輪匝肌受到神經影響產生不自主收縮所造成。（圖/123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：40歲男罹半側顏面痙攣，眼睛不自主閉合影響開車。
  • 重點二：醫師採眼瞼重建與功能導向療法，非傳統開顱減壓手術。
  • 重點三：術後不到1個月症狀改善逾9成，恢復自行開車生活。

一名40歲男子深受半側顏面痙攣困擾，臉部單側會持續不自主抽動，甚至導致眼睛不自主閉起來，開車時只能單眼勉強視物，後來為此不敢開車。醫師表示，患者半側顏面痙攣合併眼瞼痙攣，經採眼瞼重建手術等功能導向的替代療法，術後不到一個月已恢復正常，還能自行開車載全家從台北來回診。

台灣台中澄清醫院中港院區整形外科醫師呂明川說，患者曾在其他醫院求醫，診斷該疾病與顏面神經遭血管壓迫有關，若要根治得開顱的微血管減壓手術，但效果不一定會改善，患者因尚有剛出生幼兒須養育而極度焦慮與不安，遲不敢下決定。

呂明川說，患者顏面除神經性痙攣外，同時合併明顯的眼瞼痙攣表現，向他求診時症狀已明顯惡化。因此建議採取功能導向的替代療法，針對眼周過度收縮的眼輪匝肌選擇性矯正手術（合併提眼功能調整）及後續眼瞼重建手術。這並不是傳統的根治方式，但對於不適合或不願接受開顱手術的患者，可以大幅改善功能與生活品質。

他說，術前預估手術可改善患者眼瞼痙攣約7至9成，但實際術後效果更佳，症狀改善超過9成。手術後不到一個月，患者從原本連開車都有困難，已進步到可以自行開車載著家人來回診，代表已回到正常生活。

呂明川說，半側顏面痙攣的標準教科書治療仍以神經減壓手術為主，但臨床上仍需依據患者狀況個別化評估。採眼瞼重建手術等功能導向的替代療法，術後臉部神經即使仍有輕微跳動，但只要能恢復日常功能與生活能力，對患者來說就是非常重要的改善。

該患者從幾乎失去生活能力，到重新能自行開車、陪伴家人，這樣的改變，不僅是症狀的改善，更是一個家庭生活的重建。

台中澄清醫院中港院區整形外科醫師呂明川說，半側顏面痙攣的標準教科書治療仍以神經減...
台中澄清醫院中港院區整形外科醫師呂明川說，半側顏面痙攣的標準教科書治療仍以神經減壓手術為主，但臨床上仍需依據患者狀況進行個別化評估。（圖／澄清醫院中港院區提供）

精華 FAQ

  • 他罹患半側顏面痙攣，臉部單側持續不自主抽動，還合併眼瞼痙攣，常讓眼睛突然閉起來，開車時只能單眼勉強視物，因此後來不敢再開車。

  • 醫師指出，傳統根治方式雖是微血管減壓手術，但效果未必一定改善，且患者因要照顧剛出生幼兒而非常焦慮，不敢冒然接受開顱，因此改採替代療法。

  • 術前預估可改善7至9成，實際效果更佳，症狀改善超過9成；不到1個月，他已能自行開車載家人往返台北與台中回診，幾乎回到正常生活。

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