顏面痙攣不自主閉眼 40歲男「眼瞼重建」恢復正常生活

生活中一般的「眼瞼痙攣」，常見於熬夜、壓力太大精神緊繃、咖啡因攝取過多或長時間用眼後，主要是眼輪匝肌受到神經影響產生不自主收縮所造成。（圖/123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 40歲男罹半側顏面痙攣，眼睛不自主閉合影響開車。

40歲男罹半側顏面痙攣，眼睛不自主閉合影響開車。 重點二： 醫師採眼瞼重建與功能導向療法，非傳統開顱減壓手術。

醫師採眼瞼重建與功能導向療法，非傳統開顱減壓手術。 重點三：術後不到1個月症狀改善逾9成，恢復自行開車生活。

一名40歲男子深受半側顏面痙攣困擾，臉部單側會持續不自主抽動，甚至導致眼睛不自主閉起來，開車時只能單眼勉強視物，後來為此不敢開車。醫師表示，患者半側顏面痙攣合併眼瞼痙攣，經採眼瞼重建手術等功能導向的替代療法，術後不到一個月已恢復正常，還能自行開車載全家從台北來回診。

台灣台中澄清醫院中港院區整形外科醫師呂明川說，患者曾在其他醫院求醫，診斷該疾病與顏面神經遭血管壓迫有關，若要根治得開顱的微血管減壓手術，但效果不一定會改善，患者因尚有剛出生幼兒須養育而極度焦慮與不安，遲不敢下決定。

呂明川說，患者顏面除神經性痙攣外，同時合併明顯的眼瞼痙攣表現，向他求診時症狀已明顯惡化。因此建議採取功能導向的替代療法，針對眼周過度收縮的眼輪匝肌選擇性矯正手術（合併提眼功能調整）及後續眼瞼重建手術。這並不是傳統的根治方式，但對於不適合或不願接受開顱手術的患者，可以大幅改善功能與生活品質。

他說，術前預估手術可改善患者眼瞼痙攣約7至9成，但實際術後效果更佳，症狀改善超過9成。手術後不到一個月，患者從原本連開車都有困難，已進步到可以自行開車載著家人來回診，代表已回到正常生活。

呂明川說，半側顏面痙攣的標準教科書治療仍以神經減壓手術為主，但臨床上仍需依據患者狀況個別化評估。採眼瞼重建手術等功能導向的替代療法，術後臉部神經即使仍有輕微跳動，但只要能恢復日常功能與生活能力，對患者來說就是非常重要的改善。

該患者從幾乎失去生活能力，到重新能自行開車、陪伴家人，這樣的改變，不僅是症狀的改善，更是一個家庭生活的重建。

台中澄清醫院中港院區整形外科醫師呂明川說，半側顏面痙攣的標準教科書治療仍以神經減壓手術為主，但臨床上仍需依據患者狀況進行個別化評估。（圖／澄清醫院中港院區提供）