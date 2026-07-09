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吃藥癲癇仍發作險車禍送命 醫師用「免開顱術式」穩控癲癇

記者陳雨鑫／台北即時報導
基隆長庚醫院腦神經外科主治醫師傅冠豪指出，基隆長庚醫院於2024年底引進迷走神經...
基隆長庚醫院腦神經外科主治醫師傅冠豪指出，基隆長庚醫院於2024年底引進迷走神經刺激術，截至目前已完成4例植入手術，患者症狀皆有改善，逐步恢復工作與日常生活。（基隆長庚醫院提供）

56歲的阿明（化名）是一名大貨車司機。長年飽受癲癇反覆發作之苦，即使規則服用多種抗癲癇藥物，仍難以完全控制。某次他在工作途中突然發作，造成車輛自撞，雖未波及他人，卻讓他從此對開車充滿恐懼，也擔心因此失去工作。

「明明都有按時吃藥，為什麼還是一直發作？」這是許多癲癇患者都有的疑問。基隆長庚醫院腦神經外科主治醫師傅冠豪表示，癲癇是因腦部神經細胞異常放電所造成，大部分患者透過藥物即可獲得良好控制，但如果已經嘗試兩種以上適當的抗癲癇藥物，仍反覆發作，臨床上則將此定義為「頑固型癲癇」。頑固型的癲癇會因為無法被穩定控制病情而時常受傷，也可能會面臨就學、就業、交通與人際生活的種種限制。

傅冠豪說，過去頑固型癲癇的患者，只能不斷調整或更換藥物，找到可以控制病情的組合，但近年頑固型癲癇的治療已增加了「迷走神經刺激術」（VNS），當患者已出現抗藥性，且經評估無法執行顱內電極監測或開顱手術，迷走神經刺激術是一項新的選擇。

迷走神經刺激術的手術方式，是在左側鎖骨下方皮下植入一個約心律調節器大小的脈衝產生器，再以導線連接左側頸部的迷走神經，透過規律、微量的電刺激，協助調節腦部異常放電，進而降低癲癇發作的頻率與嚴重程度。

傅冠豪說，迷走神經刺激術不需要開顱，傷口相對較小，術後仍須持續服藥，並定期回診調整刺激參數。少數患者在刺激時可能出現短暫聲音沙啞、咳嗽或喉嚨異物感，大多可透過調整設定改善。

傅冠豪提醒，迷走神經刺激術後並不會馬上治癒癲癇，而是需要時間逐步調整刺激參數，隨著治療持續進行，讓發作逐漸減少、生活慢慢回到正軌。而阿明最後也是使用迷走神經刺激術，而逐步與癲癇共存。

基隆長庚醫院自2024年底引進迷走神經刺激術，截至目前已完成4例植入手術，患者症狀皆有改善，逐步恢復工作與日常生活。此外，院方同步啟用24小時錄影腦波監測室，讓患者從術前檢查、治療評估到術後追蹤，都能在基隆完成，不必頻繁往返台北，降低就醫負擔。

精華 FAQ

  • 當患者已嘗試2種以上適當的抗癲癇藥物，病情仍反覆發作，臨床上就會定義為頑固型癲癇。這類患者常難以穩定控制，生活、工作與交通安全都可能受影響。

  • 醫師會在左側鎖骨下方植入脈衝產生器，再以導線連接左側頸部迷走神經，透過規律微量電刺激調節腦部異常放電，進而降低癲癇發作頻率與嚴重程度。

  • 迷走神經刺激術不需開顱、傷口較小，但術後仍要持續服藥並定期回診調整參數。少數人會短暫聲音沙啞、咳嗽或喉嚨異物感，多可透過設定改善。

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