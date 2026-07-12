臉長小硬塊竟是皮膚癌 36歲男靠這種手術不毀容貌
台北榮總以緩慢莫氏顯微手術治療高風險皮膚癌，透過石蠟切片精準確認切除乾淨，兼顧腫瘤清除、外觀保留與功能維持。
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台北榮總以緩慢莫氏顯微手術治療高風險皮膚癌，透過石蠟切片精準確認切除乾淨，兼顧腫瘤清除、外觀保留與功能維持。
隨著高齡化與環境變遷，皮膚癌發生率逐年攀升。若罹患了號稱「無形殺手」的黑色素癌，或最常見的基底細胞癌，一旦長在臉部或重要器官周邊，往往讓患者在「徹底切除腫瘤」與「保留容貌外觀」之間陷入兩難。台北榮總今發表「緩慢莫氏顯微手術」臨床經驗，清除皮膚癌細胞，更能將顏面與組織損傷降至最低，盡可能保留患者外觀、組織功能與生活品質，
台北榮總皮膚部主治醫師李政源表示，傳統皮膚癌手術為了防範復發，通常在肉眼可見的腫瘤外圍多切除0.5到2公分的「安全範圍」。但對於長在臉部，如眼周、鼻部、嘴唇，或腳底、私密處等部位腫瘤，大範圍切除往往可能影響患者容貌、肢體功能與生活品質。
北榮重建整形外科主治醫師邱宇任說，「莫氏顯微手術」是國際公認治療皮膚癌標準中治癒率較高的方法，能在手術過程中，完整檢查腫瘤邊緣。但一般標準莫氏手術採用「冷凍切片」，多於當天完成，但針對部分惡性度高、邊界模糊或容易復發的皮膚癌，冷凍切片在顯微鏡下的解析度，有時不足以辨識微小的異常細胞，準確度約為5成。
因此，惡性度或侵襲性較高的皮膚癌，如黑色素癌、莫克氏細胞癌、微小結節型基底細胞癌。或邊界特別模糊的皮膚癌，如乳房外柏哲德氏病，及容易局部復發的皮膚癌，如隆凸性皮膚纖維肉瘤等，必須利用「緩慢莫氏顯微手術」。
李政源說，「緩慢莫氏顯微手術」有別於傳統手術當天修補傷口完成手術，患者術後會晚一點關閉傷口，原因是手術改採偵測率較高的「石蠟病理切片」，可以百分之百確認腫瘤有沒有切除乾淨，雖然患者需要帶著包紮的開放傷口，等待約一周的病理化驗時間，但能提供較清晰的細胞影像，若病理檢測仍有殘存病灶，也可進行後續的多階段腫瘤切除，確保沒有殘留的皮膚癌細胞。
李政源說，患者等待病理報告期間，醫療團隊運用妥善濕敷照護技術照顧傷口，透過醫病共享決策模式，向患者詳盡解釋下一步的重建選擇或治療計畫，大幅減輕患者在等待期間的心理壓力與不確定感。目前北榮進行緩慢莫氏顯微手術已約5、6年，手術患者約200多人，而手術成功不僅仰賴皮膚部醫師精準手術技巧，更是與整形外科及病理部跨團隊緊密合作的成果。
36歲林先生的左側鼻翼長出一塊緩慢生長的白色硬塊，沒有明顯症狀而不以為意。直到硬塊逐漸擴大後才就醫。經切片確診為高風險型「微小結節型基底細胞癌」。因腫瘤邊界不清，癌細胞如樹根般向下瀰漫蔓延，醫療團隊與林先生討論後，透過兩階段緩慢莫氏顯微手術，精準且完整切除癌細胞，避免切除整個鼻翼與鼻軟骨命運，術後復原狀況十分良好。
66歲林小姐，多年前右腳底出現逐漸擴大的不規則黑斑，確診罹患「黑色素癌」，曾接受傳統廣泛性切除手術，術後穩定追蹤。近日腫瘤疑似復發，醫療團隊也希望能達到更高的腫瘤清除率。經評估與充份討論後實施緩慢莫氏手術，歷經一階段的切除與病理化驗，最終確認邊緣完全無癌細胞，再進行重建，成功保住了林小姐的腳部功能。
李政源提醒，若發現身上的痣或斑塊出現「不對稱、邊緣不規則、顏色不均勻、直徑大於0.6公分、或近期發生快速變化」的ABCDE法則，請務必盡速尋求專業皮膚科醫師協助。
它採用石蠟病理切片確認腫瘤邊緣，先切除後等待病理結果，再決定是否分階段補切與重建，因此比當天完成的傳統手術更能降低殘留與復發風險。 較適合惡性度高、邊界模糊或容易復發的腫瘤，例如黑色素癌、莫克氏細胞癌、微小結節型基底細胞癌，以及乳房外柏哲德氏病、隆凸性皮膚纖維肉瘤等。 36歲男子鼻翼的高風險基底細胞癌經兩階段手術完整切除，免於鼻翼大範圍缺損；66歲女性腳底黑色素癌復發疑慮則以緩慢莫氏手術成功清除並保住腳部功能。
精華 FAQ
它採用石蠟病理切片確認腫瘤邊緣，先切除後等待病理結果，再決定是否分階段補切與重建，因此比當天完成的傳統手術更能降低殘留與復發風險。
較適合惡性度高、邊界模糊或容易復發的腫瘤，例如黑色素癌、莫克氏細胞癌、微小結節型基底細胞癌，以及乳房外柏哲德氏病、隆凸性皮膚纖維肉瘤等。
36歲男子鼻翼的高風險基底細胞癌經兩階段手術完整切除，免於鼻翼大範圍缺損；66歲女性腳底黑色素癌復發疑慮則以緩慢莫氏手術成功清除並保住腳部功能。
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