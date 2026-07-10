肥厚舌根阻呼吸道 她打鼾仍睡不飽 單孔達文西手術幫解決
45歲羅姓女子因舌根肥厚引發中重度阻塞型睡眠呼吸中止症，經單孔達文西輔助舌根切除手術後，睡眠品質明顯改善並順利出院。
AI摘要
文章摘要整理：
45歲羅姓女子因舌根肥厚引發中重度阻塞型睡眠呼吸中止症，經單孔達文西輔助舌根切除手術後，睡眠品質明顯改善並順利出院。
45歲羅姓女子最近出現粘稠鼻涕並感覺喉嚨卡卡，睡覺時打鼾聲過大，都覺得睡不飽且感覺疲累，她到童綜合醫院看診，經耳鼻喉部主任陳世偉檢查，發現她因為舌根肥厚嚴重造成中重度的阻塞型睡眠呼吸中止症，建議可進行單孔達文西輔助舌根切除手術，住院3天即返家出院，回診追蹤其恢復良好，睡眠品質大幅改善。
童綜合醫院耳鼻喉部陳世偉主任表示，睡眠時打鼾聲如雷，甚至出現大聲打鼾、睡眠中突然嗆醒或呼吸中斷、白天過度嗜睡、夜尿頻繁及早上起床頭痛等，都可能是「阻塞型睡眠呼吸中止症」症狀，若長期未治療，恐增加高血壓、心臟病與中風的風險。
他說睡眠呼吸中止症患者有新的治療選擇。個案因舌根肥厚，導致睡眠時呼吸道塌陷阻塞，進行單孔達文西輔助舌根切除手術，即是將單孔機器手臂手術系統透過口腔自然開口進入手術區域，利用高解析3D立體影像及靈活的機械手臂，在狹窄的咽喉空間中精準操作，改善造成呼吸道阻塞的組織。
陳世偉指出，常見的睡眠呼吸中止症患者是因舌根肥厚或喉嚨空間狹窄，容易在睡眠時出現呼吸道塌陷。透過單孔達文西機器手臂系統輔助手術，可進行舌根減積或呼吸道擴大手術，增加呼吸道空間，降低睡眠時呼吸中止的發生。單孔達文西機器手臂手術進行舌根切除術，相較傳統手術更能深入到喉嚨深處，其手術視野更清晰、操作更精準、沒有手術傷口，所以出血量較少、術後恢復也更快。
醫師檢查發現，她是因舌根肥厚，讓睡眠時呼吸道容易塌陷阻塞，進而造成嚴重打鼾、睡不飽與疲累等症狀，屬於中重度阻塞型睡眠呼吸中止症。 此手術透過口腔自然開口進入狹窄咽喉，以高解析3D影像與靈活機械手臂精準切除舌根多餘組織，傷口小、出血少，且恢復通常較快。 若長期未治療，患者除了可能持續打鼾、嗆醒與白天嗜睡，也會增加高血壓、心臟病與中風等心血管疾病風險，影響整體健康。
精華 FAQ
醫師檢查發現，她是因舌根肥厚，讓睡眠時呼吸道容易塌陷阻塞，進而造成嚴重打鼾、睡不飽與疲累等症狀，屬於中重度阻塞型睡眠呼吸中止症。
此手術透過口腔自然開口進入狹窄咽喉，以高解析3D影像與靈活機械手臂精準切除舌根多餘組織，傷口小、出血少，且恢復通常較快。
若長期未治療，患者除了可能持續打鼾、嗆醒與白天嗜睡，也會增加高血壓、心臟病與中風等心血管疾病風險，影響整體健康。
上一則