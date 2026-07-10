腹部鈍挫傷藏「隱形危機」...60歲男遭人踹肚 十二指腸大出血險喪命

馮啟彥提醒，腹部如果受撞擊引發持續性的疼痛，務必立刻就醫檢查。(圖／大千綜合醫院提供)

AI摘要 文章摘要整理： 男子餐聚飲酒後腹部遭踹，造成罕見十二指腸損傷與後腹腔大出血，經外科、放射科及加護團隊緊急處置後脫險並出院。

一名60歲男子日前與朋友聚餐飲酒，但因故發生口角，混亂中腹部遭到友人狠踹了一腳，男子當場劇痛倒地不起，被人緊急送醫，經電腦斷層掃描赫然發現傷者腹腔內大量出血。由於男子當時血壓急遽下降、已陷入休克狀態，情況萬分危急，幸好在外科、放射科及加護病房團隊合作下，順利將傷者從鬼門關前搶回來。

台灣大千綜合醫院外科部主任馮啟彥指出，手術過程中發現，男子的出血點並非一般常見的腹腔內出血，而是臨床上非常少見的「十二指腸損傷併後腹腔大出血。醫療團隊緊急加壓止血，讓他的血壓漸趨穩定。但考驗並未結束，由於傷者後腹腔的血塊體積過於龐大，估計出血量超過3000cc，已嚴重壓迫到肺部及胃部出口。

大千醫院外科部主任馮啟彥表示，一般腹部鈍挫傷多是肝臟或脾臟裂傷出血，十二指腸較為罕見。(圖／大千綜合醫院提供)

因此採取多管齊下的治療策略，一方面給予氣管插管進行正壓呼吸，確保肺部擴張；另一方面放置鼻胃管減壓，並同步由放射科醫師協助進行「後腹腔血塊引流術」；術後，傷者隨即轉入加護病房密切觀察及照護。在跨團隊合作下，男子日前已康復出院，目前於門診後續追蹤。

馮啟彥表示，為何看似尋常的一腳，會造成如此嚴重的罕見傷勢？一般臨床遇到腹部鈍挫傷，最常見的受損器官多為肝臟、脾臟裂傷出血，其次是腸道損傷或腸繫膜血管破裂，腎臟損傷較少見；而「十二指腸」因位於後腹腔的脊椎前方，位置隱蔽，直接受到撞擊受損的機率極低，合併如此嚴重的後腹腔大出血更是極罕見。

男子經檢查發現，腹腔內有大量出血（紅圈處）導致休克狀態。（圖／大千綜合醫院提供）

他指出，推測關鍵在於傷者被踢到肚子時，正好「剛吃完宵夜且大量飲酒」，當時傷者的整個胃部極度飽脹，受外力猛烈撞擊時，撞擊力道直接透過飽脹的胃部傳導至後腹腔，這才引發十二指腸血管損傷大出血。藉由這個驚險案例提醒民眾，腹部鈍挫傷往往隱藏著「隱形危機」，只要腹部受任何撞擊或外傷引發持續性的疼痛與不適，無論外觀是否有明顯傷口，都必須立刻就醫檢查。內出血如果拖延太久，容易引發出血性休克、嚴重腹膜炎及敗血症，隨時可能危及生命，切莫因一時大意而延誤黃金就醫時機。