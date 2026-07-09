83歲翁腹部「隱形炸彈」主動脈瘤破裂 微創手術救命
83歲老翁因腹主動脈瘤破裂致命腹痛送醫，嘉義基督教醫院緊急以微創支架手術搶救成功，並提醒高風險族群及早篩檢。
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83歲老翁因腹主動脈瘤破裂致命腹痛送醫，嘉義基督教醫院緊急以微創支架手術搶救成功，並提醒高風險族群及早篩檢。
83歲廖姓老翁日前突發劇烈腹痛，伴隨腰背痠痛、冒冷汗等症狀，原以為只是腸胃不適，未料病情迅速惡化，甚至一度失去意識。送抵台灣嘉義基督教醫院急診時，血壓已降至80／46毫米汞柱，瀕臨休克邊緣。經緊急檢查發現，竟是致死率極高的腹主動脈瘤破裂，所幸醫療團隊把握黃金時間，以微創手術成功搶回一命。
台灣嘉義基督教醫院提醒民眾，腹痛不一定只是腸胃炎，背後可能潛藏致命危機。廖姓老翁坐輪椅由女兒陪同現身見證，感謝嘉基醫療團隊搶救，術後復元良好。
心臟血管外科醫師郭俊庭指出，腹主動脈是人體最大的血管，若血管壁長期受壓逐漸膨脹形成動脈瘤，就像埋藏在體內的「隱形炸彈」。多數患者平時毫無症狀，但一旦破裂，短時間內便可能大量出血，死亡率高達八至九成，許多人甚至來不及送醫。
由於患者年事已高且生命徵象不穩，嘉基血管外科團隊立即啟動緊急救援機制，在30分鐘內將患者送進手術室，採用「微創主動脈支架置放手術（pEVAR）」治療。透過腹股溝不到一公分的小傷口，將人工支架導入破裂處封堵出血，相較傳統開腹手術，大幅降低高齡患者的手術風險與恢復負擔。
廖翁術後一度出現腹部腔室症候群等嚴重併發症，但在加護病房及跨團隊醫療照護下逐漸脫離險境。回診時恢復狀況良好，血壓穩定，生活已逐步恢復正常。
郭俊庭提醒，腹主動脈瘤好發於高齡男性、吸菸族群及高血壓患者。近期氣壓與氣溫變化大，容易造成血壓波動，也可能提高動脈瘤破裂風險。若突然出現劇烈腹痛、持續腰背痛，或腹部有異常搏動感，應立即就醫檢查，切勿自行服用止痛藥延誤治療。
嘉基副院長楊正三表示，腹主動脈瘤最危險之處在於「平時無感、發作致命」，建議高風險族群定期接受腹部超音波或電腦斷層檢查，並做好血壓控制及戒菸，以降低血管破裂風險。
他其實是腹主動脈瘤破裂，初期症狀像腸胃不適，卻很快惡化並一度失去意識。抵達急診時血壓已很低，若再延誤就可能因大量出血而喪命。 嘉基血管外科在30分鐘內將病人送進手術室，採用微創主動脈支架置放手術封堵破裂處。相較傳統開腹手術，這種方式對高齡且不穩定患者風險較低。 高齡男性、吸菸者與高血壓患者風險較高，若有劇烈腹痛或持續腰背痛應立刻就醫。平時應控制血壓、戒菸，並定期做腹部超音波或電腦斷層檢查。
精華 FAQ
他其實是腹主動脈瘤破裂，初期症狀像腸胃不適，卻很快惡化並一度失去意識。抵達急診時血壓已很低，若再延誤就可能因大量出血而喪命。
嘉基血管外科在30分鐘內將病人送進手術室，採用微創主動脈支架置放手術封堵破裂處。相較傳統開腹手術，這種方式對高齡且不穩定患者風險較低。
高齡男性、吸菸者與高血壓患者風險較高，若有劇烈腹痛或持續腰背痛應立刻就醫。平時應控制血壓、戒菸，並定期做腹部超音波或電腦斷層檢查。
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