刻意吃肉、狂健身為何肌肉仍流失？ 問題出在這一類飲料

研究指出，肌肉流失關鍵未必是蛋白質不足，而是含糖飲料攝取越多，肌少症風險越高且肌肉量指數越低；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 肌肉流失不一定因蛋白質不足，添加糖攝取過多更關鍵。

肌肉流失不一定因蛋白質不足，添加糖攝取過多更關鍵。 重點二： 含糖飲料如汽水、果汁與運動飲料，會提高肌少症風險。

含糖飲料如汽水、果汁與運動飲料，會提高肌少症風險。 重點三：糖分會造成糖化作用、胰島素阻抗與慢性發炎，破壞肌肉。

許多人勤上健身房、刻意多吃肉，仍感覺肌肉一年比一年流失。影響肌肉健康的關鍵，未必是蛋白質攝取不足，而可能是每天都在喝的「含糖飲料」。過量攝取添加糖會加速肌肉流失，即使補充再多蛋白質，也可能難以發揮效果。

許多人固定上健身房、每天補充蛋白質，飲食也特別注意攝取肉類，但肌肉卻始終沒有明顯增加，甚至隨著年齡增長反而逐漸流失。事實上，決定肌肉量的關鍵，未必是「吃了多少蛋白質」。

身體虛弱 豆類攝取量不足

日本京都府北部的京丹後地區是著名長壽地區之一，這裡不只長壽，而是健康長壽的人特別多。為了解當地居民長壽的原因，京都府立醫科大學研究所教授內藤裕二團隊自2017年開始進行「京丹後長壽世代研究」。

一般常說想長壽就要多吃肉，但京丹後居民肉類攝取量並不高。他們蛋白質的主要來源依序為魚類、全穀類、肉類以及豆類；其中肉類也以雞肉為主，而非被認為可能增加大腸癌風險的紅肉（牛肉、豬肉、羊肉）。

研究團隊分析786名65歲以上居民的飲食、營養攝取及腸道菌相後，於2024年發表研究指出，衰弱症患者普遍有「豆類攝取不足」的現象。內藤教授表示，豆類富含膳食纖維、蛋白質、維生素及礦物質等多種營養。

真正令內藤教授感到驚訝的並不是豆類，京丹後長壽研究尚未正式公布的新分析顯示：造成肌肉流失最重要的因素，並不是蛋白質不足，而是糖分攝取過多。他指出，糖攝取量越高，罹患肌少症的風險也越高，而且這項結果並非只出現在京丹後，而是全球研究都得到相同結論。

值得注意的是，這裡所說的糖，並非米飯等碳水化合物中的天然醣類，也不是水果中的果糖。真正需要留意的是「添加糖」，例如汽水、甜點、加工食品中加入的糖。由於主食與水果同時含有膳食纖維等成分，糖分吸收較慢；但含添加糖食品，尤其是飲料，不但糖含量高，也更容易快速吸收。

營養師望月理惠子引用一項研究指出，經常飲用含糖飲料的人，肌肉量下降的情況更加明顯。她表示，近年全球含糖飲料消費持續增加，不論男女，只要飲用含糖飲料頻率越高，肌肉量指數就越低，也與肌肉流失有明顯關聯。為什麼糖會讓肌肉減少？

一、糖化作用

望月表示，攝取過多糖分後，糖會與體內蛋白質結合，使蛋白質失去正常功能，進一步形成被稱為AGE（晚期糖化終產物）的老化物質。

簡單來說，當血液中的葡萄糖過多，就會附著在身體的重要蛋白質上，使蛋白質逐漸劣化。若糖化持續太久，蛋白質便無法恢復原狀，形成AGE。

AGE不只會破壞肌肉，也與皮膚鬆弛、血管硬化及全身老化有密切關係。換言之，糖分其實是在破壞構成肌肉最重要的蛋白質。

二、造成胰島素阻抗與慢性發炎

另一個原因，是糖分會引發胰島素阻抗。攝取過多糖分後，身體會大量分泌胰島素來降低血糖，但久而久之，肌肉細胞對胰島素的反應會逐漸變差。

望月解釋，胰島素除了降低血糖，更重要的功能，是將胺基酸運送到肌肉細胞，促進蛋白質合成。一旦胰島素作用下降，肌肉自然也不容易生成。若出現發炎與胰島素阻抗，身體反而傾向分解肌肉、儲存脂肪，導致肌肉量持續下降。

少喝含糖飲料 維持肌肉量

即使努力補充蛋白質，如果身體將蛋白質轉化為肌肉的機制受到影響，再多蛋白質也無法有效利用，甚至肌肉還會持續流失。

東丸醫師特別提醒，含糖飲料就是其中最大的風險之一。所謂含糖飲料，其實都是日常生活中隨手可得的產品，包括加糖汽水、運動飲料、能量飲料、罐裝咖啡（包括微糖）、果汁、部分添加糖的乳清蛋白飲品。

如果希望維持肌肉量，最重要的第一步並不是一味增加蛋白質，而是先檢視自己是否有經常飲用含糖飲料的習慣。