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膝蓋痛未必退化 位置不同問題不同 中年後傷膝5大習慣

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醫師提醒，膝蓋痛不只老化，體重增加與肌力不足都會加速退化，中年後應避免久不運動、...
醫師提醒，膝蓋痛不只老化，體重增加與肌力不足都會加速退化，中年後應避免久不運動、硬撐傷勢，並做低衝擊訓練；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

膝蓋疼痛未必只是年齡老化，體重上升、姿勢不當、肌力不足與舊傷未治都可能讓關節提早退化，平時應及早調整與治療。

許多人一過40歲便開始出現膝蓋痠痛、上下樓梯卡卡、蹲下後站不起來等困擾。但膝蓋痛不一定只是老化，體重增加、肌力不足、運動方式不當或舊傷未癒，都可能讓關節提早退化。醫師提醒，了解膝蓋疼痛原因並及早改善，有助延緩關節惡化、降低未來接受人工關節置換手術的風險。

體重失控 膝關節會受損

膝關節是人體最大的關節之一，連接大腿骨與小腿骨，不僅負責支撐體重，也承受走路、跑步、上下樓梯等各種活動產生的衝擊。醫師指出，平地行走時膝蓋約承受1.5至3倍體重的壓力，上下樓梯時負荷甚至可達4至6倍。因此膝蓋也是最容易受傷與退化的關節之一。

除了年齡增長外，體重增加被認為是影響膝關節健康的重要因素。當體重上升時，每走一步膝關節都必須承受更多壓力。研究發現，肥胖者罹患退化性膝關節炎的風險明顯較高，而適度減重有助降低關節磨損速度。

此外，膝蓋結構複雜，疼痛位置常可提供重要線索：

1.前側疼痛：若疼痛集中在膝蓋前方，常見原因包括退化性關節炎、髕骨股骨疼痛症候群、滑囊炎，通常在上下樓梯、久坐後起身或蹲下時較明顯。

2.後側疼痛：膝蓋後方疼痛可能與韌帶或肌腱受傷、貝克氏囊腫、關節炎、小腿肌肉過度緊繃有關。

3.內側疼痛：膝蓋內側不適常見於內側副韌帶拉傷、半月板損傷、退化性關節炎。

4.外側疼痛：若疼痛出現在膝蓋外側，可能與外側副韌帶受傷、半月板損傷、髂脛束症候群（跑者膝）有關。

不過醫師提醒，單靠疼痛位置無法完全確診，若症狀持續，仍應接受專業評估。

快走、游泳 降低膝蓋負擔

1.體重逐年增加卻不理會：許多人認為中年發福很正常，但膝關節往往是最先受害的部位。體重愈重，關節承受的壓力愈大，長期下來容易加速軟骨磨損。

2.膝蓋痛就完全不運動：不少人因膝蓋不舒服而減少活動，甚至停止運動。然而關節軟骨沒有血管供應營養，必須透過活動促進關節液循環，才能獲得養分。長期不活動反而可能導致肌力流失、關節功能下降，使疼痛惡化。

3.忽略腿部與臀部肌力訓練：股四頭肌、臀肌與核心肌群就像人體的天然避震器。研究發現，許多膝關節退化患者在X光出現變化前，就已經有大腿肌力不足的問題。強化下肢肌群有助減少關節負荷，改善疼痛與活動能力。

4.過度進行高衝擊運動：適量跑步未必傷膝，甚至有研究發現，休閒跑者罹患膝關節炎的風險可能低於完全不運動的人。但若長期進行高強度、高重量深蹲、弓箭步訓練，或過量參與高衝擊運動，可能增加軟骨磨損風險。關鍵在於循序漸進與適當恢復，而非一味追求高強度。

5.受傷後硬撐不治療：半月板撕裂、前十字韌帶損傷等運動傷害，若未妥善治療，可能造成關節不穩定與慢性發炎，進一步增加未來罹患退化性關節炎的風險。

醫師建議，中年後可優先選擇低衝擊運動，例如：快走、騎自行車、游泳、橢圓機訓練、太極拳。這些運動能維持心肺功能與肌力，又能降低膝關節負擔。此外，規律伸展、核心訓練與平衡訓練，也有助預防跌倒及運動傷害。

若出現以下6情況，建議盡快至骨科或復健科檢查：1.疼痛持續超過數天至數周、2.影響走路或日常活動、3.膝蓋反覆腫脹、4.關節卡住、無法完全伸直、5.上下樓梯時感到不穩、6.跌倒或運動受傷後疼痛持續；若無法承重、懷疑骨折或發生重大外傷，更應立即就醫。(元氣網 )

精華 FAQ

  • 膝蓋前側痛常見於退化性關節炎或髕骨股骨疼痛；後側痛可能和韌帶、囊腫或肌肉緊繃有關；內外側疼痛則常見於副韌帶、半月板或髂脛束問題。

  • 體重持續增加、膝痛就完全不動、忽略腿臀肌力、過度高衝擊訓練，以及受傷後硬撐不治療，都是常見傷膝習慣，長期會增加軟骨磨損與退化風險。

  • 可優先選擇快走、騎自行車、游泳、橢圓機與太極拳等低衝擊運動，並搭配伸展、核心與平衡訓練，既能維持心肺與肌力，也能減少膝關節負擔。

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