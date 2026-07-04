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「鬼剃頭」禿一塊先別慌 毛囊沒被永久破壞還有救

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醫師提醒，鬼剃頭是一種因自體免疫系統失調所造成的急性落髮，在兒童和壯年族群最常見...
醫師提醒，鬼剃頭是一種因自體免疫系統失調所造成的急性落髮，在兒童和壯年族群最常見；示意圖。（圖／123RF）

當你突然發現頭皮上出現硬幣大小、光溜溜的缺髮，恐是俗稱的「鬼剃頭」。皮膚科醫師表示，鬼剃頭即「圓禿」，是一種因自體免疫系統失調所造成的急性落髮，建議及早介入治療，以達到更理想效果。

圓禿好發兒童和壯年族

台北市立聯合醫院仁愛院區皮膚科醫師王靖雅指出，圓禿在各個年齡層都可能發生，不僅影響外觀，往往也會引發患者巨大的身心困擾，在嚴重情況下，掉髮範圍甚至可能擴大到眉毛、睫毛，或是造成全身毛髮掉落。臨床上特別好發於兒童和壯年族群，其發病原因主要與基因遺傳及生活壓力有關，導致自身的免疫細胞誤將毛囊視為攻擊目標而加以破壞。

此外，若民眾本身患有其他自體免疫疾病（如甲狀腺疾病）、異位性體質（如異位性皮膚炎），或是伴隨焦慮、憂鬱等精神相關疾病，發生圓禿的風險都會比一般人來得更高。

面對突如其來的落髮，民眾千萬不要驚慌而誤信偏方。王靖雅強調，圓禿屬於「非疤痕性」的落髮疾病，這代表毛囊並沒有被永久破壞，只要經過適當治療，頭髮仍有很大的機會重新健康生長。因此，她呼籲，在剛發病時就應及早介入、積極治療，避免拖延而進入慢性期，如此一來才能達到更理想的恢復效果。

治療期漫長 勿擅自停藥

在治療策略上，王靖雅說明，兒童的圓禿治療通常以局部治療，包含外用藥膏與病灶內類固醇注射皆為首選；至於12歲以上的青少年及成人，醫師則會根據落髮嚴重程度，選用局部治療、系統性治療，如口服免疫調節劑，或合併療法。

王靖雅提醒，不論採用哪一種治療方式，毛囊修復與毛髮重新生長都需要時間，治療時長往往必須以「月」甚至「年」來計算。患者務必要保持耐心，切勿因為一看到效果就擅自停止治療，以免增加復發風險。

（本文由「健康醫療網」提供）

精華 FAQ

  • 圓禿是自體免疫系統失調造成的急性落髮，免疫細胞會誤把毛囊當成攻擊目標。它常與遺傳、生活壓力相關，並可能在頭皮出現突然的圓形缺髮。

  • 因為圓禿屬於非疤痕性落髮，毛囊通常沒有被永久破壞，只要接受適當治療，頭髮仍有機會再長回來。越早介入治療，越能避免病情拖成慢性。

  • 兒童多以外用藥膏與病灶內類固醇注射為主，12歲以上青少年與成人則可能採局部、口服免疫調節劑或合併治療。療程常需很久，切勿自行停藥。

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