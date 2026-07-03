甲狀腺結節不治療 5年長至3.6公分 婦呼吸受壓迫經消融術改善

醫師提醒，甲狀腺結節相當常見，雖多數屬良性，但民眾若發現頸部腫塊、外觀改變或出現吞嚥、呼吸不適等症狀，應及早就醫評估；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 台南蔡姓婦人甲狀腺結節五年內由小變大並壓迫呼吸，經奇美醫院射頻消融治療後明顯縮小，症狀與外觀皆改善，功能亦維持正常。

台灣台南一名60多歲蔡姓婦人5年前健檢時，發現右側甲狀腺有約不到0.5公分的小結節，原本定期追蹤觀察，孰料結節卻逐漸增大至3.6公分，經奇美醫院內分泌新陳代謝科醫師葉美成評估，透過甲狀腺微創射頻消融手術，將結節縮小為1.8公分，頸部線條也順利恢復平整，甲狀腺功能也維持穩定並持續追蹤。

葉美成表示，甲狀腺結節相當常見，多數屬良性，但若持續增大，可能壓迫氣管或食道，引起吞嚥不適、異物感甚至呼吸困難，過去主要以外科手術切除治療，但部分病人常因擔心頸部留疤或甲狀腺功能受影響而卻步。

她也分享，60歲的蔡姓婦人因結節從0.5公分增大至3.6公分，導致頸部明顯隆起，且出現喉嚨異物感及躺下時呼吸壓迫等症狀，更影響睡眠與生活品質，就醫檢查時雖為良性結節，但蔡婦擔憂傳統手術留下疤痕及術後需長期服藥，遲遲未接受治療。

葉美成說，經評估後，建議蔡婦接受甲狀腺微創射頻消融術，經治療後1年來追蹤，結節已縮小至1.8公分，體積減少超過7成，頸部外觀明顯改善，原有壓迫感也大幅減輕，甲狀腺功能維持正常。

葉美成提到，甲狀腺微創消融術是在超音波即時導引下進行，透過細針將射頻能量導入結節，使組織逐漸萎縮並被人體吸收，手術採局部麻醉，傷口約0.2公分，術後觀察約30分鐘即可返家，恢復期相對較短。

她也強調，微創消融治療重點在於保留正常甲狀腺組織，降低術後功能不足及長期服藥風險，但治療目標是縮小結節、改善壓迫症狀與外觀，而非完全消除結節，若民眾發現頸部腫塊、外觀改變或出現吞嚥、呼吸不適等症狀，應及早就醫評估，以免延誤治療。