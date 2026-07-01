排尿不順不要忍 攝護腺肥大治療法多 有這些症狀快就醫

隨著人口高齡化，攝護腺肥大已成為中老年男性常見的泌尿疾病。（圖／123RF）

攝護腺肥大主要與長期受男性荷爾蒙（雄性素）刺激有關，使攝護腺組織隨年齡逐漸增生。醫師指出，以台灣為例，50歲以上男性約有50%出現不同程度的攝護腺肥大，80歲以上盛行率更接近80%，幾乎可說是年長男性難以避免的問題。

攝護腺肥大不一定會立即影響健康，臨床上除了觀察攝護腺體積大小，更重要的是有沒有出現排尿症狀。台灣新光醫院泌尿科主治醫師盧昱成表示，攝護腺肥大七大評估症狀包括排尿不乾淨、尿流變慢、頻尿、急尿、排尿斷續滴滴答答、尿流變細及夜尿等。以門診經驗來看，患者最困擾的三大問題依序為夜尿、頻尿與尿急。

盧昱成表示，有些患者雖然攝護腺體積偏大，但尚未造成明顯症狀，可先持續追蹤；反之，即使攝護腺體積不大，只要已出現排尿困難、尿流變慢或尿滯留等問題，就應積極治療。

初期多採用藥物治療

目前治療方式以藥物與手術為主，初期多先採用藥物治療。

甲型交感神經阻斷劑是最常使用的藥物，主要作用是放鬆攝護腺與尿道周圍平滑肌，幫助尿道擴張、改善排尿不順。不過，這類藥物並不會讓攝護腺體積縮小，部分患者也可能出現逆行性射精、射精時無精液，或頭暈、低血壓等副作用。

5α還原酶抑制劑主要作用是抑制男性荷爾蒙中的雄性素轉化，進而達到縮小攝護腺的效果。不過，這類藥物通常需持續服用三至六個月，症狀才會逐漸改善。

盧昱成提醒，使用5α還原酶抑制劑時，約有3%至5%患者可能出現勃起功能障礙、性欲下降等副作用。此外，此類藥物也可能使攝護腺特異性抗原（PSA）數值「假性下降」，影響攝護腺癌的判讀。因此，若患者服藥前PSA數值已偏高，通常會先進一步評估是否有攝護腺癌風險，再決定是否使用此類藥物，以免延誤診斷與治療時機。

若接受藥物治療後，仍反覆出現尿道感染、血尿、尿滯留，甚至影響腎功能時，醫師便會評估是否需手術治療。

微創雷射手術復原快

傳統手術方式為經尿道攝護腺刮除術，透過內視鏡經尿道進入，以電燒方式刮除增生組織。此手術因組織切除較深，可能伴隨較高出血風險，也較容易影響周邊神經，增加勃起功能障礙風險。

微創雷射手術同樣經由尿道進行，由於雷射穿透深度較淺，對周邊組織傷害較低，因此出血量較少、止血效果佳，也較不影響勃起功能。無論是傳統刮除術或雷射手術，通常都需住院二至三天，術後暫時放置尿管，待排尿穩定後再移除。

水刀治療（Aquablation）是近年新興的手術選擇，利用超音波精準定位攝護腺後，再以高速水刀切除增生組織，特別適合攝護腺體積較大的患者。由於切除速度快，可縮短手術時間，但研究也發現，其出血風險相對較高。盧昱成指出，目前臨床上仍以傳統刮除術與雷射手術為主流治療方式。

近幾年，攝護腺微創治療持續發展，較新的方式包括微創攝護腺拉提術（Urolift）。手術採局部麻醉，利用特殊植入物將兩側攝護腺組織向外拉開，減少對尿道壓迫，可立即改善排尿狀況，同時保留射精功能，降低逆行性射精發生率。手術時間約30分鐘，術後當天即可返家，但五年內易復發，較適合工作繁忙、不易長時間請假的中壯年患者。

另一種新型治療則是水蒸氣消融治療（Rezum），利用高溫水蒸氣破壞增生的攝護腺組織，使其逐漸萎縮、壞死，進而恢復尿道通暢。此療法出血風險低，恢復速度快，多數患者手術當天即可返家。不過，術後初期因組織腫脹，患者通常需暫時放置尿管三至七天，再回門診移除。

別等尿不出來才就醫

目前治療攝護腺肥大的重要觀念是，不要等到「完全尿不出來」才就醫。盧昱成提醒，當出現排尿不乾淨、尿流變慢、頻尿、尿急、排尿滴滴答答、尿流變細或夜尿等症狀時，就應及早至泌尿科檢查，透過適當治療改善症狀，避免攝護腺肥大持續惡化，進一步影響膀胱功能與生活品質。