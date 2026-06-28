免戒澱粉 豆類、海鮮、酪梨…搭6類食物穩定餐後血糖

營養師提醒，米飯、馬鈴薯、義大利麵是許多人每天的主食，但這類食物的升糖指數偏高；圖為馬鈴薯泥。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 控糖不必完全戒澱粉，重點在於聰明搭配與食用順序。

控糖不必完全戒澱粉，重點在於聰明搭配與食用順序。 重點二： 豆類、蔬菜、海鮮、禽肉、酪梨與堅果都能幫助穩定血糖。

豆類、蔬菜、海鮮、禽肉、酪梨與堅果都能幫助穩定血糖。 重點三：先吃蔬菜再吃蛋白質，最後吃澱粉，可減緩餐後血糖上升。

怕飯後血糖飆升，不是只能靠少吃澱粉。專家指出，米飯、馬鈴薯、義大利麵若搭配蛋白質、纖維與好油脂，並調整進食順序，就能減緩糖分吸收，幫助穩定餐後血糖。

米飯、馬鈴薯、義大利麵是許多人每天的主食，但這類食物的升糖指數（GI值）通常偏高（大於70），由於它們缺乏能減緩糖分吸收的營養素，一旦單獨大量攝取，便會導致體內葡萄糖迅速湧入血液，引發血糖暴增，使人產生口渴、疲倦、異常飢餓或頻繁排尿等不適感。

因此許多控糖族都不太敢吃太多碳水化合物，尤其糖尿病患、代謝症候群風險等族群，更需要注意餐後血糖波動。

不過，控糖不代表完全不能吃澱粉。如果可以，可優先選擇糙米、藜麥、全麥麵、燕麥、全穀麵包等較高纖的來源來取代精緻澱粉。

營養專家更指出，控血糖重要的關鍵其實在於「怎麼搭配」與「進食順序」。只要在澱粉中加入蛋白質、膳食纖維與健康脂肪，就能延緩胃排空與糖分吸收，讓血糖上升速度變慢。以下這幾類食物，就很適合搭配碳水化合物。

1.豆類：黑豆、鷹嘴豆、扁豆等豆類雖然也含有碳水化合物，但同時富含蛋白質與膳食纖維，可減緩醣類吸收。例如白飯搭配黑豆、義大利麵加入鷹嘴豆，都比單吃澱粉更有助於血糖穩定。

2.低碳水高纖蔬菜：青花菜、蘆筍、菠菜、花椰菜、朝鮮薊等蔬菜，熱量與碳水相對低，纖維含量高，能增加飽足感，也能延緩餐後血糖上升。研究也發現，先吃蔬菜再吃澱粉，比先吃澱粉更有助於降低餐後血糖反應。

3.海鮮：鮭魚、蝦子、鮪魚等海鮮富含優質蛋白質。蛋白質能減緩消化速度，並增加飽足感，避免飯後血糖快速升高後又迅速下降，造成飢餓感。常見搭配如鮭魚配馬鈴薯、蝦仁蘆筍義大利麵，都是比單吃澱粉更好的選擇。

4.雞肉、火雞肉等禽肉：雞胸肉、火雞肉等瘦肉蛋白質含量高、脂肪較低，適合與米飯、麵食或馬鈴薯搭配。對糖尿病前期者來說，先吃蛋白質與蔬菜，再吃澱粉，有助於降低餐後血糖波動。

5.酪梨：酪梨富含單元不飽和脂肪酸與纖維，是搭配澱粉的好選擇。健康脂肪可延緩胃排空，減少血糖快速上升。

6.堅果類：堅果類的杏仁也是控糖推薦選項。研究指出，糖尿病前期成人在餐前攝取約20克杏仁果，餐後血糖曲線可明顯下降，原因可能與杏仁中的脂肪、蛋白質、纖維及鎂有關，可延緩醣類吸收並改善胰島素敏感性。不過堅果熱量不低，建議以無調味杏仁約15至18顆、約20克為限。

除了吃什麼，進食順序也很重要。務必採取：先蔬菜→再蛋白質→最後澱粉的順序，這樣能讓纖維與蛋白質先進入腸胃，降低澱粉造成的血糖衝擊。若是容易血糖波動的人，也應避免餐與餐之間太近。一般建議正餐間隔約4至5小時，若需要點心，可安排在餐後2至3小時。

研究發現，跳過早餐的人，午餐與晚餐後血糖可能更容易偏高，因此再忙也要吃早餐。若要控糖，早餐最好包含足夠蛋白質，而不是只吃高糖高澱粉食物。

晚餐則建議減少精緻澱粉與加工食品，搭配蔬菜、蛋白質與少量優質澱粉，有助穩定夜間血糖。

總之，控血糖不是完全不吃澱粉，而是要讓澱粉「吃得更聰明」。只要搭配豆類、蔬菜、蛋白質與健康脂肪，並調整進食順序，澱粉也可以安心吃，並能讓餐後血糖更平穩，也更容易長期維持健康飲食。