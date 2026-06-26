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健檢X光見黑影 女胸腔長畸胎瘤 微創手術免開胸

記者胡蓬生／苗栗報導
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楊絡勝醫師表示，病患接受單孔胸腔鏡手術後，順利恢復並持續門診追蹤。圖／大千綜合醫...
楊絡勝醫師表示，病患接受單孔胸腔鏡手術後，順利恢復並持續門診追蹤。圖／大千綜合醫院提供

AI摘要

文章摘要整理：

40歲女子健檢發現胸部陰影，經電腦斷層揪出前縱膈腔成熟畸胎瘤，並以單孔胸腔鏡微創完整切除，術後恢復快且後續只需定期追蹤。

40歲林姓女子平時身體硬朗也無抽菸習慣，且很少出現咳嗽或胸悶症狀，但日前在常規健康檢查中，胸部X光片赫然出現一塊不尋常的陰影。經醫師進一步安排胸部電腦斷層檢查，揪出隱藏在「前縱膈腔」的畸胎瘤，在醫療團隊建議下，她接受微創「單孔胸腔鏡手術」完整切除腫瘤，病理報告證實為良性，後續門診追蹤即可。

40歲女子經健檢發現在縱膈腔的畸胎瘤（紅圈箭頭處）。圖／大千綜合醫院提供
40歲女子經健檢發現在縱膈腔的畸胎瘤（紅圈箭頭處）。圖／大千綜合醫院提供

苗栗市大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝表示，人體胸腔內除了左右兩側的肺臟，中間剩餘的空間即為「縱膈腔」；「前縱膈腔」位於胸骨後方、心臟前方。此處最常見的腫瘤有4大類，包括胸腺瘤、畸胎瘤、淋巴瘤與異位甲狀腺腫瘤。所謂的「畸胎瘤」是胚胎發育過程中的遺留物，它屬於生殖細胞腫瘤，在人體胚胎發育初期，生殖細胞在移行過程中「迷了路」而留在縱膈腔，並隨時間分裂發育。

楊絡勝表示，因上述情況，畸胎瘤手術切開時，常會驚見裡面長有皮脂、毛髮、牙齒、骨骼或脂肪。畸胎瘤主要分2大類，一為「成熟畸胎瘤」屬於良性疾病，林姓病患就屬此類，畸胎瘤切除後幾乎不會復發或轉移，預後良好，未來只需定期門診追蹤，不需進行化放療。另一大類為「不成熟畸胎瘤」，具有惡性可能，需要更積極的後續治療。

他指出，前縱膈腔腫瘤在早期通常「完全沒症狀」，多數病人像林姓病患一樣，在健檢時意外發現，如果腫瘤體積過大壓迫到周邊的氣管、心臟或大血管，才可能會出現胸悶、胸痛、咳嗽或呼吸困難等症狀。

過去傳統的胸腔手術需要「開胸」，切開的傷口長達15至20公分，有時甚至必須鋸開胸骨，導致術後疼痛劇烈、恢復期漫長。現今微創單孔胸腔鏡手術技術已相當成熟，且有如下3項優勢：

1.傷口極小、破壞降低，大幅減少對肋間神經與肌肉的壓迫。

2.疼痛感輕、恢復迅速，病患能及早下床活動、練習深呼吸。

3.降低併發症：有效減少術後肺炎的風險。以林姓個案為例，她術後疼痛感極輕，幾天內便順利出院返家。

楊絡勝提醒，前縱膈腔腫瘤初期通常不痛不癢，常規胸部X光是抓出病灶的第一道防線，如有疑慮應進一步接受電腦斷層確診。

他同時提出兩大健康建議：第一、身體警訊莫輕忽，如果莫名出現長期胸悶、胸痛、持續咳嗽、呼吸喘，或吞嚥困難等5大症狀，請務必及早就醫檢查，切勿拖延。第二、良性腫瘤仍需定期追蹤，雖然成熟畸胎瘤是良性疾病，但術後仍建議遵從醫囑，定期回門診安排影像檢查追蹤，以確保胸腔健康。

精華 FAQ

  • 她平時幾乎沒有症狀，是在常規健康檢查的胸部X光中看到異常陰影，之後再做胸部電腦斷層，才確診為前縱膈腔畸胎瘤。

  • 個案屬於成熟畸胎瘤，通常是良性疾病，切除後幾乎不易復發或轉移，也不需化放療；但仍應依醫囑定期回診做影像追蹤。

  • 單孔胸腔鏡傷口較小、對肌肉與肋間神經破壞少，能減輕疼痛並加速恢復，讓病人較早下床活動，也有助降低術後肺炎風險。

腫瘤

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