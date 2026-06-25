慢性偏頭痛讓大腦老更快 止痛藥恐愈吃愈沒效

偏頭痛症狀包括頭痛時感到噁心、嘔吐或畏光怕吵。示意圖。（圖／123RF）

偏頭痛不只是頭痛而已。最新研究發現，偏頭痛患者的大腦可能出現加速老化現象，尤其是慢性偏頭痛者更明顯。專家提醒，若長期依賴止痛藥或頻繁發作，應及早就醫治療，以免影響腦部健康與生活品質。

研究：患者平均老4.2歲

偏頭痛是常見的神經系統疾病，台灣約有200萬人深受其擾，女性患者更是男性的三倍。除了反覆頭痛、噁心及畏光等不適症狀外，最新研究更發現，偏頭痛可能與大腦老化加速有關。

根據「health」報導，刊登於「Brain Communications（腦通訊）」的研究分析110名偏頭痛患者與70名健康對照者的大腦MRI影像，利用人工智慧模型評估大腦年齡。結果發現，偏頭痛患者的大腦年齡平均比實際年齡老4.24歲，其中每月頭痛超過15天的慢性偏頭痛患者差距最明顯。

研究團隊發現，偏頭痛患者有66個腦區出現較明顯的老化跡象，包括前額葉皮質、顳葉、頂葉、扣帶皮質及杏仁核等區域，這些區域與疼痛感知、情緒調節、記憶與認知功能有關。不過專家也強調，這項研究顯示的是「相關性」，並不能直接證明偏頭痛一定會導致失智症或認知退化。

神經血管變化恐傷腦

醫師指出，偏頭痛發作時，大腦會出現一連串神經與血管變化，包括神經發炎、感覺處理異常、睡眠失調及壓力反應增加。如果多年來反覆發作，這些變化可能讓大腦逐漸出現結構上的調整。

此外，偏頭痛患者常伴隨失眠或睡眠品質不佳、焦慮與憂鬱、慢性壓力、藥物過度使用、慢性發炎。因此，專家認為，偏頭痛對腦部健康的影響，很可能是多種因素共同作用的結果。

典型症狀：惡心畏光

偏頭痛並非一般頭痛，通常具有以下特徵：頭痛持續4至72小時、中度至重度疼痛、常呈搏動性疼痛、活動後疼痛加劇、伴隨惡心或嘔吐、畏光、怕吵。

其中噁心是許多患者最困擾的症狀之一。研究顯示，大約20%至50%的偏頭痛患者在發作時會出現噁心甚至嘔吐。這可能與三叉神經過度活化有關，當神經訊號傳至控制消化系統的腦幹區域時，便可能誘發噁心與嘔吐反射。

深呼吸、冰敷緩解不適

很多人都有經歷過，頭痛到噁心、嘔吐的狀況。當頭痛引起眩暈、胃部不適而想噁心、嘔吐，內科專科醫師Colleen Doherty在「verywell health」撰文建議，有一些簡單的小方法看看能否緩解。

可試試把腹部周圍衣服鬆開、深呼吸、冰敷頭頸部、呼吸新鮮空氣、避免味道和氣味強烈的食物等，並適時補水。或是直接吐出來，可能會比較舒服。

大部分人頭痛會吃止痛藥，但通常不會一開始就吃，會等到快受不了了才吃。台灣衛福部台北醫院神經內科主治醫師郭宇倢曾受訪指出，偏頭痛發作的機制，類似於發炎反應，因此，只要有一點點痛就開始用藥才能有效止痛。

而吃止痛藥也要有節制，醫師提醒，若出現以下情況，建議儘快就醫：每周頭痛超過一次、每月頭痛超過四次、頭痛已影響工作與生活、經常伴隨噁心、嘔吐或畏光、止痛藥愈吃愈沒效。

特別是長期依賴止痛藥的人要提高警覺。若每周服用止痛藥超過兩天，或每月使用止痛藥超過十至15天，可能出現「藥物過度使用性頭痛」，反而讓頭痛變得更頻繁、更難控制。

偏頭痛並非單純的小毛病。當頭痛反覆發作、影響生活或需要頻繁依賴止痛藥時，應及早尋求神經內科協助。透過正確診斷與治療，不僅能改善疼痛，也有助於維護長期腦部健康。