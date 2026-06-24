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血小板異常增多 小心血栓與中風

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血小板過高或過低常沒有明顯症狀，許多人都是透過健康檢查才意外發現異常；示意圖。(...
血小板過高或過低常沒有明顯症狀，許多人都是透過健康檢查才意外發現異常；示意圖。(圖／AI生成)

一名40多歲男性長期在戶外工作，某日於高溫環境下突然出現左側肢體偏癱，緊急送醫後確診急性梗塞性腦中風。檢查發現，血小板數值高達60多萬，進一步追問病史才得知，他多年來血小板持續偏高卻從未就醫。後經基因檢測證實帶有JAK-2基因變異，確診為「原發性血小板增多症」。

台北聯合醫院陽明院區血液腫瘤科主任黃俊登醫師指出，若能在血栓併發症發生前及早診斷，並接受適當預防性治療，往往能有效降低腦中風等嚴重併發症風險。

黃俊登表示，人體血液主要由白血球、紅血球及血小板組成，其中血小板負責凝血功能。當血小板過多時，容易增加血栓形成機率，進而提高深層靜脈栓塞、肺栓塞、心肌梗塞及梗塞性腦中風風險；若血小板過少，則可能出現牙齦出血、反覆瘀青、紫斑或內出血等問題。一般而言，每立方毫米血液中的血小板超過40萬，即可診斷為血小板增多症。

黃俊登指出，當血小板超過45萬且骨髓造血系統異常時，須懷疑原發性血小板增多症。診斷除透過血液檢查外，也會檢測JAK-2、CALR及MPL等基因變異，部分患者則需進一步接受骨髓穿刺檢查與腹部超音波評估脾臟狀況。

確診後最重要的是評估血栓風險。若患者年齡超過60歲、帶有特定基因變異、曾有血栓病史，或合併三高、抽菸等危險因子，通常屬於高風險族群。臨床上可依個別情況使用阿斯匹靈、Hydroxyurea、Anagrelide等藥物控制血小板數量與降低血栓風險，部分年輕患者或孕婦則可考慮長效型干擾素治療。

另一類常見的反應性（次發性）血小板增多症，則是因缺鐵性貧血、感染、發炎、出血、腫瘤、藥物影響或脾臟切除等因素導致血小板上升，骨髓本身並無異常。黃俊登表示，這類患者只要針對根本原因治療，血小板數值多能恢復正常。例如停經前女性常見的缺鐵性貧血，經補充鐵劑後，血紅素改善，血小板也會逐漸下降。雖然反應性血小板增多症的血栓風險遠低於原發性患者，但仍須由專業醫師評估是否需要進一步治療。

黃俊登提醒，血小板過高或過低在臨床上常沒有明顯症狀，許多人都是透過健康檢查才意外發現異常。民眾若發現血小板數值持續偏高或偏低，不必過度恐慌，但應盡早至血液科就診，並攜帶過去檢驗報告供醫師比對長期變化趨勢，有助於更精準找出原因，及早預防血栓、中風等嚴重併發症。

（本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/）

精華 FAQ

  • 血小板過高會讓血液較易凝結，增加血栓形成機率，可能導致深層靜脈栓塞、肺栓塞、心肌梗塞，以及梗塞性腦中風等危險併發症。

  • 若血小板超過45萬且骨髓造血系統異常，應懷疑原發性血小板增多症。醫師通常會安排血液檢查、JAK-2等基因檢測，必要時再做骨髓穿刺與腹部超音波。

  • 反應性血小板增多症多由缺鐵、感染、發炎、出血或脾切除等因素引起，骨髓本身通常無異常。治療重點是處理根本原因，血小板多可恢復正常。

併發症 中風

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