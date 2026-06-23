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2年前腦中風手術疏失 1主因…26歲男頭痛、癲癇纏身

記者郭韋綺
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醫師檢查發現腦室兩邊不對稱，出現罕見「腦室隔離」現象。圖／杏永醫院提供
醫師檢查發現腦室兩邊不對稱，出現罕見「腦室隔離」現象。圖／杏永醫院提供

台灣一名26歲吳姓研究生突發腦中風，歷經手術才從鬼門關撿回一命，卻被頭痛、癲癇纏身長達兩年，以為是後遺症，但醫師一查發現，當初救命的引流管壓力沒調對，反而讓腦壓處於偏高狀態，重做引流手術後，已經回復正常生活。

「一直以為是中風後遺症。」吳姓研究生說，最痛苦時根本無法專心念書，連最基本的日常生活都受到影響，頭痛時好時壞，沒有人能告訴他真正原因。

詳細檢查後，才發現問題不在中風後遺症，而是藏在兩年前那場救命手術裡。高雄杏永醫院神經外科醫師謝元貴解釋，患者出現罕見「腦室隔離」現象，左右腦室不相通，原先置入的引流管無法有效調節腦脊髓液流動，導致單側腦壓偏高，這才是頭痛與癲癇反覆發作的真正元凶。

26歲研究生腦中風頭痛、癲癇反覆發作，醫師檢查發現引流管壓力失準所致。圖／杏永醫...
26歲研究生腦中風頭痛、癲癇反覆發作，醫師檢查發現引流管壓力失準所致。圖／杏永醫院提供

謝元貴表示，腦脊髓液過度堆積的治療，通常是利用引流管將多餘液體排出，但引流管並非裝上就行，壓力設定、放置位置及後續功能狀況都須追蹤，一旦調節失準，不但無法改善病情，可能引發頭痛、認知退化、步態不穩及癲癇等問題。

找出病因後，醫療團隊重做引流手術，以腦部手術導航系統輔助，精準掌握腦部結構，重新規畫引流的路徑、壓力設定，困擾兩年症狀開始出現變化，原本頻繁發作的頭痛、癲癇獲得控制，精神與體力也慢慢恢復。

謝元貴提醒，腦中風或腦出血患者出院後，若出現頭痛、頭暈、記憶力衰退、步態不穩，不明原因癲癇等症狀，不應一概視為「後遺症」，應全面檢視細節，才是讓患者重返正常生活的關鍵。

精華 FAQ

  • 起初大家都以為是中風後遺症，但詳細檢查後發現，真正問題是引流管沒有調對壓力，導致腦脊髓液無法順利流動，單側腦壓長期偏高，才反覆出現頭痛與癲癇。

  • 醫師指出，患者出現罕見的腦室隔離現象，左右腦室不相通，原本置入的引流管無法有效調節腦脊髓液，因此腦壓失衡，成為症狀持續兩年的關鍵原因。

  • 醫療團隊以腦部手術導航系統重做引流手術，重新規畫路徑與壓力設定，之後頭痛與癲癇逐漸受控，精神和體力也慢慢恢復，回到較正常的生活。

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