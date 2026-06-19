捲甲、嵌甲導致走路疼痛 甲床重建可改善
捲甲與嵌甲都可能造成甲溝炎與劇痛，嚴重時需以甲床重建、局部皮瓣等手術治療，並透過正確修剪指甲與選鞋預防復發。
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捲甲與嵌甲都可能造成甲溝炎與劇痛，嚴重時需以甲床重建、局部皮瓣等手術治療，並透過正確修剪指甲與選鞋預防復發。
56歲黃姓女患者去年因左腳大拇趾捲甲問題不甚其擾，穿鞋與走路都痛，經醫師診視後，確認患者因捲甲導致甲床嚴重變形，建議患者做局部皮瓣及甲床重建手術，先將趾甲移除及甲床完整掀起後，把變形的趾骨骨刺磨除，再設計局部皮瓣用以填充甲溝空腔，最後再將整形後的甲床與皮膚縫合，重建趾甲的正常結構。患者術後回診已行走正常，趾甲不再內捲生長。
49歲賴姓男患者，在工地工作而長時間穿著安全鞋，俗稱大頭鞋，因此反覆發生嵌甲狀況，趾甲插在兩側指肉裡常伴隨細菌感染與化膿的發生，但因工作關係需時常走動，導致疼痛加劇。多年來已經因為嚴重嵌甲導致甲溝炎而拔了4次趾甲，又復發無法根治。近期因右邊腳拇指嵌甲導致甲溝炎持續一周沒有好轉，還有越來越嚴重的趨勢，想要根治嵌甲問題，經醫師診視後，建議患者切除部分甲床及做局部皮瓣轉移甲床整形手術，術後恢復良好且無復發。
童綜合醫院整形外科洪振庭醫師表示，捲甲 （Pincer Nail）是指、趾甲過度彎曲，沿著軸線由近端至遠端逐漸加大弧度，像鉗子夾住一樣。造成捲甲的原因可能是遺傳、甲床結構異常、不當修剪、穿著過緊的鞋子、足部壓力過大等。常見症狀是因為指甲或趾甲壓迫到指肉，走路或受壓時疼痛。
嵌甲 （Ingrown Nail）就是俗稱的凍甲，主要是指、趾甲邊緣長入兩側的指肉裡，常見因為指、趾甲不當修剪、穿著緊鞋、外傷等導致嵌甲的產生，主要出現症狀是發炎、紅腫、疼痛，進一步可能化膿。
捲甲與嵌甲都會導致甲溝炎(Paronychia)發生，甲溝炎是因為指、趾甲插入兩側甲溝軟組織造成細菌或黴菌感染，伴隨出現紅腫、發炎、刺痛、流血與化膿，嚴重時則會發燒或出現膿包。嵌甲是引起甲溝炎的常見原因，捲甲若壓迫嚴重也會引發甲溝炎。
洪振庭指出，預防捲甲或嵌甲發生，建議修剪指、趾甲時採用平剪法，即修剪時應沿著指甲前緣平平地剪，呈現直線狀，也不可剪得太短或太深，指、趾甲長度應該與指端切齊或微凸。另外也要選擇寬鬆舒適的鞋子，避免鞋頭過窄或過緊，減少腳趾甲長時間受到壓迫變形。並且要保持足部的乾燥，避免灰趾甲或乾癬發生而導致趾甲變厚變脆。
他呼籲，捲甲或嵌甲發生輕微者可以透過擦抹藥物消炎及正確修剪指甲改善，但若已出現紅腫疼痛等症狀，就應尋求專業醫療的協助，切勿胡亂挖剪或使用坊間偏方，避免症狀惡化或導致更嚴重的細菌感染。
捲甲是趾甲過度彎曲，像鉗子般夾住甲床；嵌甲則是趾甲邊緣長入兩側指肉。兩者都會壓迫軟組織，走路、穿鞋或受壓時容易疼痛。 黃姓女患者接受局部皮瓣及甲床重建手術，先移除趾甲、磨除骨刺，再重建甲床結構；賴姓男患者則切除部分甲床並做局部皮瓣轉移，術後都改善良好。 修剪指甲應採平剪法，不要剪太短或太深，長度與指端切齊或略微突出；同時選擇寬鬆鞋子，保持足部乾燥，若已紅腫疼痛應及早就醫。
精華 FAQ
捲甲是趾甲過度彎曲，像鉗子般夾住甲床；嵌甲則是趾甲邊緣長入兩側指肉。兩者都會壓迫軟組織，走路、穿鞋或受壓時容易疼痛。
黃姓女患者接受局部皮瓣及甲床重建手術，先移除趾甲、磨除骨刺，再重建甲床結構；賴姓男患者則切除部分甲床並做局部皮瓣轉移，術後都改善良好。
修剪指甲應採平剪法，不要剪太短或太深，長度與指端切齊或略微突出；同時選擇寬鬆鞋子，保持足部乾燥，若已紅腫疼痛應及早就醫。
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