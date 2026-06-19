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唾液腺結石 44歲男進食疼痛加劇、下巴腫脹

記者黃寅／台中報導
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長安醫院耳鼻喉頭頸外科醫師林甫禎說，預防唾液腺結石的最有效方法就是多喝水，當人體...
長安醫院耳鼻喉頭頸外科醫師林甫禎說，預防唾液腺結石的最有效方法就是多喝水，當人體水分攝取不足時，唾液會變得濃稠，極易導致結石形成。圖／長安醫院提供

AI摘要

文章摘要整理：

44歲男子因右下巴反覆腫痛、進食加劇，確診下頜腺結石合併唾液腺炎，經口內微創內視鏡順利取石，保留腺體並降低神經損傷風險。

一名44歲的男性近一個月來飽受右側下巴腫痛之苦，尤其在進食時疼痛加劇，醫師電腦斷層檢查，確診為右側下頜腺結石併發唾液腺炎。所幸透過微創內視鏡手術，順利自口內取出結石，成功保留完整腺體，讓張先生術後恢復良好且外表不留疤痕。

長安醫院耳鼻喉頭頸外科醫師林甫禎說，唾液腺結石是耳鼻喉科常見的疾病，當結石堵住分泌唾液的導管時，口水無法順利排出，腺體就會隨之腫脹發炎。他說，唾液會隨著吃東西、看到美食而大量分泌，因此疼痛感也會隨著飲食而加劇、飯後幾小時又逐漸消退，這是唾液腺結石的一大特徵。

林甫禎利用微創內視鏡技術在患者口內切開微小傷口進行探查，最終成功定位病灶，將卡在導管內的結石整顆完整取出。他說，下頜腺周邊密布著主管舌頭知覺與味覺的舌神經，術中一定要小心辨識並避開，一旦誤傷可能導致說話大舌頭、咬字不清，甚至造成舌頭永久麻木與味覺改變。

微創內視鏡手術不僅能將傷口藏在口內，不在外觀上留下一絲疤痕，更重要的是能大幅減少周邊組織的破壞。以本案例而言，患者不需切除整顆唾液腺就能成功取石，這意味著患者術後完全不影響未來的口水分泌功能，同時也將神經損傷的風險降到最低。

林甫禎說，預防唾液腺結石的最有效方法就是多喝水，當人體水分攝取不足時，唾液會變得濃稠，極易導致結石形成。此外，針對台灣健保大數據的研究發現，唾液腺結石與尿路結石呈現統計上的顯著相關。這代表平時經常熬夜、工作壓力大、日常飲水量不足，甚至本身具有尿路結石體質的民眾，都是唾液腺結石的高風險族群。若發現下巴或耳下出現不明原因的重複性腫痛，應盡早就醫檢查，以免引發更嚴重的深頸部感染。

精華 FAQ

  • 因右側下頜腺結石堵住唾液導管，造成唾液排出不順與腺體發炎；吃東西時唾液分泌增加，所以疼痛會特別明顯，飯後又逐漸緩解。

  • 醫師採用口內微創內視鏡手術，先在口內開小傷口探查，再精準定位病灶，將卡在導管內的結石完整取出，並成功保留整個唾液腺。

  • 最重要是保持充足飲水，避免唾液過於濃稠；若有熬夜、壓力大、飲水少或曾有尿路結石體質，更要留意下巴、耳下反覆腫痛並及早就醫。

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