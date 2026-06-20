護眼找迷信祕方不如習慣正確用眼 醫揭5大真相
醫師提醒，眼球運動、藍光眼鏡與保健食品都不是改善視力的萬靈丹，真正有效的是建立正確用眼習慣、增加戶外活動、定期檢查與做好防曬。
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醫師提醒，眼球運動、藍光眼鏡與保健食品都不是改善視力的萬靈丹，真正有效的是建立正確用眼習慣、增加戶外活動、定期檢查與做好防曬。
現代人長時間使用手機、電腦，不少人會尋求各種護眼祕方，包括眼球運動、視力訓練、藍光眼鏡，甚至宣稱能逆轉近視與老花眼的課程。
然而，眼科醫師提醒，目前並沒有足夠科學證據證明眼球運動能改善近視、遠視或老花眼。與其迷信偏方，不如建立正確的用眼習慣，才是真正保護視力的關鍵。
網路上常見各種恢復視力操，聲稱透過轉動眼球、按摩眼睛或刻意不戴眼鏡，就能改善視力。
但眼科醫師指出，近視、遠視與散光主要與眼球長度及角膜屈光狀態有關，而老花眼則是水晶體隨年齡增長逐漸失去彈性所致，這些變化都不是靠眼球肌肉訓練就能逆轉。
不過，少數因雙眼協調異常、眼位不正或聚焦功能問題引起的視覺障礙，經醫師評估後，可能透過視覺訓練改善症狀，但這與改善近視或老花眼是不同概念。
長時間盯著螢幕容易造成眼睛乾澀、疲勞、視線模糊與肩頸痠痛。專家建議可採用20-20-20法則：
．每使用螢幕20分鐘
．看向20英尺（約6公尺）遠方
．持續20秒以上
同時，要增加眨眼次數，必要時可使用人工淚液，幫助維持眼表濕潤，降低乾眼不適。
近年研究發現，增加戶外活動時間與降低兒童近視發生率有關。專家認為，自然光照射有助眼球正常發育，同時也能減少長時間近距離用眼造成的負擔。因此建議兒童每天安排適量戶外活動，並避免長時間連續使用手機、平板或電腦。
不少民眾配戴藍光眼鏡，希望減少眼睛疲勞，但目前研究顯示，其對改善眼疲勞、頭痛或睡眠品質的效果有限，部分人可能感覺較舒適，但並非人人有效。至於葉黃素、魚油等保健食品，也不是改善視力的特效藥。
部分營養補充品可能有助特定眼疾患者延緩病程，但是否需要補充，仍應依照個人健康狀況及醫師建議為準。
長期暴露在紫外線下，可能增加多種眼疾風險，包括白內障、黃斑部病變、翼狀贅片（俗稱眼翳）、角膜病變等。外出時建議配戴具有抗UV功能的太陽眼鏡，並搭配帽子遮陽，減少紫外線對眼睛的傷害。
許多常見眼疾例如青光眼、黃斑部病變、糖尿病視網膜病變等在初期幾乎沒有明顯症狀，等到視力明顯受損時，往往已難以完全恢復。因此眼科醫師建議定期接受眼睛檢查，尤其是有糖尿病、高血壓、家族病史或年齡較大的族群，更應規律追蹤。
若出現以下症狀，應儘速接受眼科檢查：
．視力突然模糊或下降
．飛蚊症突然增加
．閃光感頻繁出現
．眼睛疼痛
．持續紅腫、發炎或分泌物增加
此外，平時應避免用力揉眼睛、睡前徹底卸除眼妝，也不要戴著隱形眼鏡睡覺，以降低角膜感染與眼部發炎風險。
眼科醫師強調，沒有任何單一方法能保證視力永遠不退化，但透過規律檢查、均衡飲食、適度運動、減少用眼過度與做好防曬，才是維持眼睛健康最可靠的方式。
目前沒有足夠科學證據顯示眼球運動可改善近視、遠視、散光或老花眼，因為這些多與眼球結構及水晶體老化有關，不是靠肌肉訓練就能逆轉。 可採二十-二十-二十法則：每用螢幕二十分鐘，看向約六公尺遠處二十秒以上，並增加眨眼次數，必要時使用人工淚液維持眼表濕潤。 若突然視力模糊、飛蚊症增加、常見閃光感、眼睛疼痛，或持續紅腫發炎與分泌物變多，都應儘速看眼科，避免延誤青光眼等疾病治療。
精華 FAQ
目前沒有足夠科學證據顯示眼球運動可改善近視、遠視、散光或老花眼，因為這些多與眼球結構及水晶體老化有關，不是靠肌肉訓練就能逆轉。
可採二十-二十-二十法則：每用螢幕二十分鐘，看向約六公尺遠處二十秒以上，並增加眨眼次數，必要時使用人工淚液維持眼表濕潤。
若突然視力模糊、飛蚊症增加、常見閃光感、眼睛疼痛，或持續紅腫發炎與分泌物變多，都應儘速看眼科，避免延誤青光眼等疾病治療。
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