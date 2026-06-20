小腿痛未必是抽筋 6高風險族群恐引發致命肺栓塞

醫師提醒，腿部疼痛、腫脹別以為只是抽筋或肌肉拉傷，可能是深層靜脈栓塞暗藏致命風險；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 深層靜脈栓塞常以腿部腫痛表現，若血栓脫落恐引發致命肺栓塞，醫師提醒高風險族群應及早檢查並預防。

不少人腿部疼痛、腫脹時以為只是抽筋或肌肉拉傷，但有時可能暗藏致命風險。醫師提醒，深層靜脈栓塞若未及時發現，血栓可能跑到肺部形成肺栓塞，嚴重時危及生命。

深層靜脈栓塞（Deep Vein Thrombosis，DVT）是指血液在深層靜脈內異常凝結形成血栓，最常發生於小腿、大腿或骨盆腔靜脈，也可能出現在手臂等部位。

正常情況下，血液凝固有助止血，但當血栓形成於血管內部，便可能阻礙血流循環。更危險的是，一旦血栓脫落，隨著血液循環進入肺部，便可能造成肺栓塞（Pulmonary Embolism，PE），影響肺部血流與氧氣交換，嚴重時甚至可能致命。

醫師指出，許多人誤以為深層靜脈栓塞一定會出現明顯紅腫熱痛，但實際上部分患者症狀並不典型，甚至可能毫無症狀，因此容易被忽略。

深層靜脈栓塞常見症狀包括：

．單側腿部或手臂腫脹

．小腿、大腿持續疼痛或壓痛

．站立、走路時疼痛加劇

．患處皮膚溫度升高

．皮膚發紅或顏色變深

．表淺靜脈變得明顯

若血栓發生在腹部、腦部等較少見位置，也可能出現腹痛、劇烈頭痛、視力異常、癲癇或類似中風症狀。

深層靜脈栓塞最令人擔心的併發症就是肺栓塞，當血栓脫落後進入肺動脈，可能造成肺部血流受阻，出現以下症狀：

．突然呼吸急促

．胸痛，尤其深呼吸時加劇

．心跳加快

．頭暈或昏厥

．咳血

．不明原因喘不過氣

若出現上述情況，應立即前往急診評估，以免延誤治療。

此外，即使沒有發生肺栓塞，部分患者日後仍可能出現栓塞後症候群（Post-thrombotic syndrome），因靜脈瓣膜受損導致下肢長期腫脹、疼痛、沉重感，影響生活品質。

深層靜脈栓塞可能發生在任何年齡，但風險會隨年齡增加而提高，尤其40歲後明顯上升，60歲以上更常見。

高風險族群包括：

1.手術或住院後患者

手術後、長時間臥床或住院期間活動量減少，血流變慢，容易形成血栓。

2.長時間久坐者

長途飛機、巴士、火車旅行或久坐辦公，都可能增加風險。

3.癌症患者

癌症本身及化療等治療都可能提高凝血傾向。

4.懷孕及產後婦女

懷孕期間血液較容易凝固，產後六周內風險仍偏高。

5.慢性疾病患者

包括糖尿病、心衰竭、腎臟疾病、肺部疾病、自體免疫疾病等

6.其他危險因子

．肥胖

．吸菸

．高血壓

．使用避孕藥或荷爾蒙治療

．靜脈曲張

．有血栓家族史

若醫師懷疑有深層靜脈栓塞，通常會透過病史、理學檢查及影像檢查確認，其中包括D-dimer血液檢查。D-dimer是血栓分解後產生的物質，若數值升高，代表體內可能存在血栓。

此外，血管超音波是目前最常用的檢查方式，可直接觀察靜脈血流與血栓位置。必要時也可能安排電腦斷層（CT）

靜脈攝影、磁振造影（MRI）等，以評估骨盆腔、腹部或肺部血栓情況。

深層靜脈栓塞的治療目標包括防止血栓變大、預防血栓脫落和．降低再次發生機率。目前最常見治療方式為抗凝血藥，包括Apixaban、Rivaroxaban、Warfarin、Heparin等。依病情不同，可能需治療數個月至半年以上。而彈性壓力襪則有助改善腿部腫脹與不適，部分患者可能需要穿戴一年以上。

若血栓範圍大或病情嚴重，醫師可能考慮血栓溶解治療或導管手術移除血栓。

預防深層靜脈栓塞， 醫師建議做好以下五件事

1.避免久坐

每30至60分鐘起身活動一次，促進下肢循環。

2.維持規律運動

步行、騎腳踏車、游泳等活動都有助改善血液循環。

3.控制體重

肥胖會增加靜脈壓力及發炎反應，提高血栓風險。

4.補充足夠水分

避免脫水造成血液濃稠。

5.戒菸

吸菸會損害血管內皮，提高血栓形成機率。