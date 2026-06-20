小腿痛未必是抽筋 6高風險族群恐引發致命肺栓塞
深層靜脈栓塞常以腿部腫痛表現，若血栓脫落恐引發致命肺栓塞，醫師提醒高風險族群應及早檢查並預防。
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深層靜脈栓塞常以腿部腫痛表現，若血栓脫落恐引發致命肺栓塞，醫師提醒高風險族群應及早檢查並預防。
不少人腿部疼痛、腫脹時以為只是抽筋或肌肉拉傷，但有時可能暗藏致命風險。醫師提醒，深層靜脈栓塞若未及時發現，血栓可能跑到肺部形成肺栓塞，嚴重時危及生命。
深層靜脈栓塞（Deep Vein Thrombosis，DVT）是指血液在深層靜脈內異常凝結形成血栓，最常發生於小腿、大腿或骨盆腔靜脈，也可能出現在手臂等部位。
正常情況下，血液凝固有助止血，但當血栓形成於血管內部，便可能阻礙血流循環。更危險的是，一旦血栓脫落，隨著血液循環進入肺部，便可能造成肺栓塞（Pulmonary Embolism，PE），影響肺部血流與氧氣交換，嚴重時甚至可能致命。
醫師指出，許多人誤以為深層靜脈栓塞一定會出現明顯紅腫熱痛，但實際上部分患者症狀並不典型，甚至可能毫無症狀，因此容易被忽略。
深層靜脈栓塞常見症狀包括：
．單側腿部或手臂腫脹
．小腿、大腿持續疼痛或壓痛
．站立、走路時疼痛加劇
．患處皮膚溫度升高
．皮膚發紅或顏色變深
．表淺靜脈變得明顯
若血栓發生在腹部、腦部等較少見位置，也可能出現腹痛、劇烈頭痛、視力異常、癲癇或類似中風症狀。
深層靜脈栓塞最令人擔心的併發症就是肺栓塞，當血栓脫落後進入肺動脈，可能造成肺部血流受阻，出現以下症狀：
．突然呼吸急促
．胸痛，尤其深呼吸時加劇
．心跳加快
．頭暈或昏厥
．咳血
．不明原因喘不過氣
若出現上述情況，應立即前往急診評估，以免延誤治療。
此外，即使沒有發生肺栓塞，部分患者日後仍可能出現栓塞後症候群（Post-thrombotic syndrome），因靜脈瓣膜受損導致下肢長期腫脹、疼痛、沉重感，影響生活品質。
深層靜脈栓塞可能發生在任何年齡，但風險會隨年齡增加而提高，尤其40歲後明顯上升，60歲以上更常見。
高風險族群包括：
1.手術或住院後患者
手術後、長時間臥床或住院期間活動量減少，血流變慢，容易形成血栓。
2.長時間久坐者
長途飛機、巴士、火車旅行或久坐辦公，都可能增加風險。
3.癌症患者
癌症本身及化療等治療都可能提高凝血傾向。
4.懷孕及產後婦女
懷孕期間血液較容易凝固，產後六周內風險仍偏高。
5.慢性疾病患者
包括糖尿病、心衰竭、腎臟疾病、肺部疾病、自體免疫疾病等
6.其他危險因子
．肥胖
．吸菸
．高血壓
．使用避孕藥或荷爾蒙治療
．靜脈曲張
．有血栓家族史
若醫師懷疑有深層靜脈栓塞，通常會透過病史、理學檢查及影像檢查確認，其中包括D-dimer血液檢查。D-dimer是血栓分解後產生的物質，若數值升高，代表體內可能存在血栓。
此外，血管超音波是目前最常用的檢查方式，可直接觀察靜脈血流與血栓位置。必要時也可能安排電腦斷層（CT）
靜脈攝影、磁振造影（MRI）等，以評估骨盆腔、腹部或肺部血栓情況。
深層靜脈栓塞的治療目標包括防止血栓變大、預防血栓脫落和．降低再次發生機率。目前最常見治療方式為抗凝血藥，包括Apixaban、Rivaroxaban、Warfarin、Heparin等。依病情不同，可能需治療數個月至半年以上。而彈性壓力襪則有助改善腿部腫脹與不適，部分患者可能需要穿戴一年以上。
若血栓範圍大或病情嚴重，醫師可能考慮血栓溶解治療或導管手術移除血栓。
預防深層靜脈栓塞， 醫師建議做好以下五件事
1.避免久坐
每30至60分鐘起身活動一次，促進下肢循環。
2.維持規律運動
步行、騎腳踏車、游泳等活動都有助改善血液循環。
3.控制體重
肥胖會增加靜脈壓力及發炎反應，提高血栓風險。
4.補充足夠水分
避免脫水造成血液濃稠。
5.戒菸
吸菸會損害血管內皮，提高血栓形成機率。
因為部分血栓位置較深，初期症狀可能很輕微，甚至沒有明顯不適，所以容易被誤認為抽筋或拉傷，若出現單側腫脹與持續疼痛應盡快就醫。 高風險族群包括手術或住院後久臥者、長時間久坐者、癌症患者、懷孕及產後婦女，以及有肥胖、吸菸、慢性病或家族史的人。 預防重點是避免久坐、規律活動、控制體重、補充水分並戒菸；若醫師懷疑血栓，會安排D-dimer與超音波等檢查，必要時使用抗凝血藥治療。
精華 FAQ
因為部分血栓位置較深，初期症狀可能很輕微，甚至沒有明顯不適，所以容易被誤認為抽筋或拉傷，若出現單側腫脹與持續疼痛應盡快就醫。
高風險族群包括手術或住院後久臥者、長時間久坐者、癌症患者、懷孕及產後婦女，以及有肥胖、吸菸、慢性病或家族史的人。
預防重點是避免久坐、規律活動、控制體重、補充水分並戒菸；若醫師懷疑血栓，會安排D-dimer與超音波等檢查，必要時使用抗凝血藥治療。
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