男不吃生食卻遭「寄生蟲入侵腦」 偏頭痛就醫揭1飲食習慣惹禍

培根示意圖。(圖／123RF）

美國一名52歲男子，因長期受偏頭痛困擾，且近四個月頭痛變得更加頻繁，幾乎每周都會發作，原先服用的藥物也無效，故就醫求助。醫師為求謹慎，替男子安排進行了頭部電腦斷層掃描（CT）、神經系統評估、核磁共振等檢查後，轉診至感染科，最終確診為「囊蟲病」（Neurocysticercosis），且推測是因男子長期食用未全熟的培根所致。

每日郵報報導指出，男子就醫後進行頭部電腦斷層掃描（CT），醫師發現男子的大腦蛋白質中多處散布充滿液體的囊腫，進一步進行神經系統評估後卻顯示無異常，但核磁共振結果卻顯示腦水腫，可能導致腦壓升高到危險程度。對此，醫師懷疑男子患有囊蟲病，隨後將其轉診至感染科，最終果真證實確診。

囊蟲病是由寄生於豬肉的豬肉絛蟲幼蟲所引起的，病原體會侵入人體腦部組織。報導指出，這種疾病在美國很少見，而這起病例已刊登在「美國病例報告期刊」上。

醫推測感染來源為「半熟培根」

男子透露，自己最近一次旅行是在兩年前搭乘郵輪前往巴哈馬，並稱自己從不吃生食，但一生大部分時間都習慣吃半熟、不脆的培根。該病例報告的作者，將男子食用培根的習慣與囊蟲病連結起來，因為這種疾病在禁止食用豬肉的地區幾乎不存在，進一步凸顯其與豬肉的高度關聯，而囊蟲病在開發中國家較為普遍，在美國較為罕見，估計每年新增約1300至5000起病例。

醫師認為，男子長期食用未全熟的豬肉，先感染了腸胃道，又接觸到自己受汙染的糞便，寄生蟲再透過糞口途徑感染腦部。所幸該男子接受兩周的口服藥物治療後，頭痛症狀有所緩解，且檢查也顯示大腦中的囊腫有逐漸消退的跡象。醫師提醒，若病人的偏頭痛發作頻繁或形態出現異常，臨床醫師應提高警覺，確認其是否有疫區旅遊史或存在高風險因素，才能及時檢查出少見的潛在病灶。

偏頭痛治不好！男檢查出「寄生蟲入侵腦部」 竟是吃培根惹禍

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