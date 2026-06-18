8旬婦每吃必吐 竟是大腸鑽入胸腔 罕見「非外傷性橫膈膜疝氣」
一名85歲的呂姓老婦近期因胃口差、食慾不振，甚至出現「每吃必吐」的慘況，導致體重驟降、精神委靡。家屬緊急將老人家送往醫院求診，經電腦斷層掃描，驚見她患有極罕見的「非外傷性橫膈膜疝氣」，一段大腸竟鑽入胸腔，壓迫肺部與胃部。老婦在接受微創手術治療後，復原良好，並已恢復正常進食。
台灣大千綜合醫院外科部主任馮啟彥指出，電腦斷層影像顯示，病患的橫結腸有一大段脫位竄入左側胸腔，不僅嚴重擠壓肺臟影響呼吸，更直接壓迫到胃部出口。長期阻塞導致病人的胃部擴張腫大，這正是她進食即吐、營養不良的主因。
馮啟彥指出，一般橫膈膜疝氣多發生在左側（因右側有肝臟阻擋），且絕大多數是由外傷或車禍等外部強大壓力引起。像老婦人這樣完全沒有外傷史的「自發性橫膈膜疝氣」，在臨床上非常罕見。考慮到病人已85歲高齡，傳統的開胸或開腹手術傷口大、復原慢且容易併發肺炎，對體力是一大考驗。因此決定採用腹腔鏡微創手術，僅透過3個微小孔洞，精準地將卡在胸腔的橫結腸拉回腹腔，並完成橫膈膜破洞修補。
此外，術中發現病人同時患有膽結石慢性發炎，因此併行腹腔鏡膽囊切除手術，一次解決兩大隱憂。受惠於微創技術，老婦術後疼痛感低，復原速度優於預期，很快就恢復進食。
馮啟彥強調，醫療技術的進步讓微創手術成為高齡患者的首選，可大幅降低併發症。提醒家中長輩如果突然出現食慾明顯下降、體重不明原因減輕、頻繁嘔吐等症狀，應盡早就醫檢查。高齡長者耐受力弱，長時間營養不良或嘔吐極易引發電解質不平衡，甚至導致嚴重的心律不整風險，務必多加留意。
因為她的橫結腸脫位進入左側胸腔，壓迫肺部與胃部出口，造成胃內容物難以下行，長期阻塞使胃部擴張，進而出現每吃必吐與體重驟降。 醫療團隊採用腹腔鏡微創手術，透過三個小孔將卡在胸腔的橫結腸拉回腹腔，並修補橫膈膜破洞，因病人高齡，這種方式較安全且恢復較快。 術中同時發現病人有膽結石與慢性發炎，因此醫師一併進行腹腔鏡膽囊切除，讓她一次處理兩項病灶，減少未來再度發作與再開刀的風險。
精華 FAQ
因為她的橫結腸脫位進入左側胸腔，壓迫肺部與胃部出口，造成胃內容物難以下行，長期阻塞使胃部擴張，進而出現每吃必吐與體重驟降。
醫療團隊採用腹腔鏡微創手術，透過三個小孔將卡在胸腔的橫結腸拉回腹腔，並修補橫膈膜破洞，因病人高齡，這種方式較安全且恢復較快。
術中同時發現病人有膽結石與慢性發炎，因此醫師一併進行腹腔鏡膽囊切除，讓她一次處理兩項病灶，減少未來再度發作與再開刀的風險。
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