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小潰瘍藏危機… 39歲女無症狀健檢 驗出胃癌

黃羿馨
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黃俊文說明，一般良性胃潰瘍多好發於胃竇部，即胃的下半部，但這名患者的病灶位於胃體...
黃俊文說明，一般良性胃潰瘍多好發於胃竇部，即胃的下半部，但這名患者的病灶位於胃體中段，位置較少見。（圖／台灣中醫大新竹附醫提供）

39歲女子無慢性病史，也沒有腹痛、消化不良、食慾不振或體重減輕等任何腸胃不適，在健康檢查接受胃鏡檢查，意外發現為早期胃癌。

醫師提醒，不少民眾誤以為沒症狀就沒問題，但事實上許多早期胃癌、大腸息肉甚至癌前病變，在初期都可能毫無症狀。

台灣中國醫藥大學新竹附設醫院消化科醫師黃俊文指出，該患者檢查時，在胃體中段發現一處不到1公分的小型潰瘍，外觀看起來與一般胃潰瘍相似，甚至有接近癒合的跡象，很容易被視為普通胃部發炎病灶。

醫：不同於常見良性潰瘍

黃俊文說明，一般良性胃潰瘍多好發於胃竇部，即胃的下半部，但這名患者的病灶位於胃體中段，位置較少見；此外，潰瘍周圍胃壁皺褶出現異常拉扯、表面不平整，與常見良性潰瘍的型態不同，因此當下決定進一步切片檢查。

黃俊文表示，患者胃部病理切片型態屬於胃癌中惡性程度較高的指環型細胞癌，若等到出現明顯症狀再就醫，往往已錯失黃金治療時機，該患者完全沒有任何不適，純粹因健康意識主動健檢，才得以及早發現。

或與幽門桿菌感染有關

黃俊文說，該個案無任何不適的症狀，不抽菸不喝酒，僅幽門桿菌切片篩檢陽性，研判胃癌可能和幽門桿菌感染及家族遺傳基因有關。若有胃癌，或其他腸胃道癌症家族史、長期抽菸喝酒、偏好燒烤油炸、高鹽醃漬飲食等，經濟條件允許者，即使沒有症狀，也可考慮自費接受胃鏡篩檢。

黃俊文表示，臨床上不少民眾誤以為「沒症狀就沒問題，感覺很痛就是病很嚴重」，但事實上許多早期胃癌、大腸息肉甚至癌前病變，在初期都可能毫無症狀。反而部分有胃脹、胃痛等不適的患者，多與胃蠕動異常、壓力、自律神經失調有關，未必代表器質性病變。

醫師提醒，胃癌的重要危險因子之一為幽門螺旋桿菌感染。大多無症狀，但長期慢性刺激可能增加胃癌風險。

中國醫藥大學新竹附設醫院消化科醫師黃俊文指出，臨床上不少民眾誤以為「沒症狀就沒問...
中國醫藥大學新竹附設醫院消化科醫師黃俊文指出，臨床上不少民眾誤以為「沒症狀就沒問題，感覺很痛就是病很嚴重」，但事實上許多早期胃癌、大腸息肉甚至癌前病變，在初期都可能毫無症狀。（記者黃羿馨／攝影）

精華 FAQ

  • 她平時沒有腹痛、消化不良或體重減輕等不適，只是在健康檢查時接受胃鏡，才意外發現胃體中段有一處小潰瘍，進一步切片後確診為早期胃癌。

  • 病灶位置在較少見的胃體中段，且周圍胃壁皺褶出現異常拉扯、表面不平整，外觀與常見良性胃潰瘍不同，所以醫師當下決定安排切片檢查。

  • 若有胃癌或其他腸胃道癌症家族史、長期抽菸喝酒，或偏好燒烤、油炸、高鹽醃漬飲食者，即使沒有症狀，也可在經濟許可下考慮自費胃鏡篩檢。

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