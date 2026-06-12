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26歲腦中風…術後頭痛、癲癇纏身2年 醫揭原因：引流管壓力失準

記者郭韋綺／高雄即時報導
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26歲研究生腦中風頭痛、癲癇反覆發作，醫師檢查發現引流管壓力失準所致。（杏永醫院...
26歲研究生腦中風頭痛、癲癇反覆發作，醫師檢查發現引流管壓力失準所致。（杏永醫院提供）

26歲吳姓研究生突發腦中風，歷經手術才從鬼門關撿回一命，卻被頭痛、癲癇纏身長達2年，以為是後遺症，但醫師一查發現，當初救命的引流管壓力沒調對，反而讓腦壓處於偏高狀態，重做引流手術後，已經回復正常生活。

吳姓研究生說，2年前因小腦出血緊急送醫手術成功救命，以為熬過生死關卡，生活能逐漸回到正軌，沒想到接下來卻是無止盡的折磨。

「一直以為是中風後遺症。」他說，最痛苦時根本無法專心念書，連最基本的日常生活都受到影響，頭痛時好時壞，沒有人能告訴他真正原因。

跑遍醫院、看過不同科別，得到的答案始終模糊不清，隨著癲癇發作次數增加，擔心再也回不了校園，原本規畫的人生就此停擺。

詳細檢查後，發現問題不在中風後遺症，而是藏在2年前那場救命手術裡。台灣高雄杏永醫院神經外科醫師謝元貴解釋，患者出現罕見「腦室隔離」現象，左右腦室不相通，原先置入的引流管無法有效調節腦脊髓液流動，導致單側腦壓偏高，這才是頭痛與癲癇反覆發作的真正元凶。

謝元貴表示，腦脊髓液過度堆積的治療，通常是利用引流管將多餘液體排出，但引流管並非裝上就行，壓力設定、放置位置及後續功能狀況都須追蹤，一旦調節失準，不但無法改善病情，可能引發頭痛、認知退化、步態不穩及癲癇等問題。

找出病因後，醫療團隊重做引流手術，以腦部手術導航系統輔助，精準掌握腦部結構，重新規畫引流的路徑、壓力設定，困擾2年症狀開始出現變化，原本頻繁發作的頭痛、癲癇獲得控制，精神與體力也慢慢恢復。

謝元貴提醒，腦中風或腦出血患者出院後，若出現頭痛、頭暈、記憶力衰退、步態不穩，不明原因癲癇等症狀，不應一概視為「後遺症」，有時候問題不在疾病本身，應全面檢視細節，才是讓患者重返正常生活的關鍵。

醫師檢查發現腦室兩邊不對稱，出現罕見「腦室隔離」現象。（杏永醫院提供）
醫師檢查發現腦室兩邊不對稱，出現罕見「腦室隔離」現象。（杏永醫院提供）

26歲研究生腦中風頭痛、癲癇反覆發作，醫師檢查發現引流管壓力失準所致。（杏永醫院...
26歲研究生腦中風頭痛、癲癇反覆發作，醫師檢查發現引流管壓力失準所致。（杏永醫院提供）

精華 FAQ

  • 醫師檢查後發現，真正原因並非中風後遺症，而是引流管壓力設定不對，造成腦脊髓液無法順利排出，單側腦壓持續偏高，進而引發頭痛與癲癇。

  • 腦室隔離是左右腦室不相通的狀態，原本放置的引流管無法有效調節腦脊髓液流動，可能使局部腦壓升高，進一步出現頭痛、認知退化、步態不穩與癲癇。

  • 團隊以腦部手術導航系統重新規畫引流路徑與壓力設定，再次進行引流手術，成功改善腦壓調節問題，讓頻繁頭痛和癲癇逐漸受控，精神體力也慢慢恢復。

中風

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