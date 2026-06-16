我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

猶他州低空跳傘意外2死 著名極限走繩運動員身亡

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

攝護腺癌術後「副作用」 中醫助改善尿失禁、疲憊感

陳雨鑫
聽新聞
test
0:00 /0:00
攝護腺癌治療最惱人的是，治療後常伴隨尿失禁、勃起功能障礙、腸胃不適及疲憊等問題；...
攝護腺癌治療最惱人的是，治療後常伴隨尿失禁、勃起功能障礙、腸胃不適及疲憊等問題；示意圖。（圖／123RF）

攝護腺癌患者逐年增加，若能即時治療，多有不錯的治療效果，但治療最惱人的是可能伴隨尿失禁、勃起功能障礙、腸胃不適及疲憊等，中醫師指出，若術後能加入中醫治療，能大幅改善治療不適。

台北醫學大學傳統醫學科主治醫師蘇柏璇表示，癌症治療的重點在於「攻邪」，透過手術或放射線消除腫瘤；而中醫則著重於「扶正固本」，協助身體修復受損組織、改善副作用。從中醫觀點來看，攝護腺癌治療過程容易耗損「腎」與「脾」功能。手術可能導致氣血虧虛，放射線治療則容易造成陰液耗損與熱毒累積，因此須依不同症狀給予個別化調理。

以手術後常見的尿失禁與勃起功能障礙為例，蘇柏璇認為，這與「腎氣不足」及「經絡受損」有關。治療上可透過補腎固攝、益氣活血等方式改善症狀，常使用熟地黃、山茱萸、補骨脂等藥材，協助恢復膀胱控制能力。若患者有性功能障礙，則會依體質搭配杜仲、巴戟天等補腎藥材，促進氣血循環與組織修復。

除了藥物治療外，骨盆底肌訓練也是重要復健方式。蘇柏璇建議，患者可規律進行凱格爾運動，也就是提肛運動，每天早晚練習，有助於強化骨盆底肌肉，改善尿失禁問題，平時也可按摩關元穴及太谿穴，幫助補益腎氣。

若接受放射線治療，部分患者可能出現頻尿、尿急、排尿疼痛，甚至腹瀉、血便等副作用。蘇柏璇表示，這類症狀多屬「熱毒傷陰」，治療上以清熱利濕、養陰生津為主，可依病況使用黃柏、車前子等藥材協助改善。

蘇柏璇說，癌症治療後的飲食，建議可多攝取蓮藕、山藥、木耳、白蘿蔔及綠豆湯等較具清熱生津作用的食物，同時避免辛辣、油炸食物、菸酒，以及龍眼、荔枝等偏溫熱食材，以免加重體內發炎反應。若有排尿灼熱感，可適度按摩三陰交穴；若有腹瀉或腹痛，則可按壓足三里及天樞穴，幫助調整腸胃功能。

另外，不少患者在抗癌過程中會出現癌因性疲憊症候群，即使休息後仍感到疲倦無力。中醫認為這與氣血不足、脾胃功能下降有關，可透過補氣健脾方式調理。若食欲不振、容易疲勞，可在醫師指導下飲用黃耆、黨參等補氣藥材，有助於恢復體力與精神。

蘇柏璇說，癌症治療後，也不能完全仰賴中醫的藥方，規律生活同樣重要。充足睡眠、避免熬夜，以及從事太極拳、八段錦等溫和運動，都有助於促進氣血循環與體力恢復。

若要避免未來復發，建議患者採取低脂、高纖飲食，多攝取花椰菜等十字花科蔬菜，以及富含茄紅素的熟番茄，有助維持身體健康。中醫則可依個人體質透過活血化瘀、調整體質方式作為輔助治療。

蘇柏璇說，現代醫學負責精準治療與控制腫瘤，中醫則著重於身體修復與提升生活品質，兩者並非互相取代，而是相輔相成。癌症患者若有意接受中醫治療，應尋求合格中醫師評估與處方，切勿自行購買偏方或來路不明藥物，以免影響治療效果甚至危害健康。

精華 FAQ

  • 常見副作用包括尿失禁、勃起功能障礙、腸胃不適與疲憊。中醫認為可依「扶正固本」與辨證論治，透過補腎固攝、益氣活血或清熱利濕等方式，協助減輕不適並促進恢復。

  • 放療後的頻尿、尿急、排尿疼痛，甚至腹瀉與血便，多屬熱毒傷陰。治療上會以清熱利濕、養陰生津為主，常依病況使用黃柏、車前子等藥材，並配合飲食與穴位保養。

  • 疲憊常與氣血不足、脾胃虛弱有關，可在醫師指導下補氣健脾。平時應保持睡眠充足、避免熬夜，做太極拳或八段錦，飲食採低脂高纖，並多攝取花椰菜與熟番茄等食物。

上一則

荔枝甜分高 糖尿病友、高脂肪肝別吃多 避免空腹食用

延伸閱讀

退化性關節炎疼痛非冬天專利 醫：夏季3大原因讓膝蓋更痛

退化性關節炎疼痛非冬天專利 醫：夏季3大原因讓膝蓋更痛
炎夏待冷氣房、熬夜追劇加重乾眼症 中醫建議這麼做…

炎夏待冷氣房、熬夜追劇加重乾眼症 中醫建議這麼做…

46歲傅子純驟逝震驚各界 急性血癌為何又快又猛？ 醫：易引發嚴重血栓

46歲傅子純驟逝震驚各界 急性血癌為何又快又猛？ 醫：易引發嚴重血栓
膽結石年輕化 快速減重、 糖尿病風險高

膽結石年輕化 快速減重、 糖尿病風險高

熱門新聞

收據。Image by Sabine van Erp from Pixabay

🎙️收據藏健康危機？超市小票恐影響激素平衡 讓人變胖、睡眠品質下降…

2026-06-09 09:35
許多人習慣使用塑膠袋裝熱仍食，忽略了高溫與塑膠接觸後可能帶來的風險。 (示意圖／AI生成)

他罹癌竟和外食「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改

2026-05-22 22:20
14日是德國神經精神暨病理科醫師阿茲海默的生日，台北榮總舉辦失智衛教講座喚起民眾對失智症關注，現場座無虛席。（記者沈能元／攝影）

台灣失智人口每年增加1萬人 醫：做好「趨吉避凶」4字口訣遠離失智

2026-06-14 05:45
示意圖。（取自123RF）

久坐族有救了？1動作助降餐後血糖 最高逾5成

2026-06-10 14:53
草酸天然存在於許多植物性食物中，包括菠菜、堅果等。（圖／123RF）

草酸過度累積 恐提高腎結石風險

2026-06-09 02:00
李男有嚼食檳榔、牙周病。（烏日林新醫院提供）

奪命36小時 52歲男業務咳2天突胸痛 口腔細菌侵肺…手術救命

2026-06-13 05:09

超人氣

更多 >
汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了

汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了
CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往
7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字
退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍
全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物