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副甲亢搗亂 65歲婦腎結石手術…3個月又復發

簡慧珍
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王姓婦人回衛福部彰化醫院複診原發性副甲狀腺機能亢進。（記者簡慧珍／攝影）
王姓婦人回衛福部彰化醫院複診原發性副甲狀腺機能亢進。（記者簡慧珍／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：65歲婦人腎結石反覆復發，追查發現副甲狀腺功能亢進。
  • 重點二：抽血顯示血鈣與PTH偏高，進一步檢查出1.4公分副甲狀腺腺瘤。
  • 重點三：切除病變副甲狀腺後恢復正常，醫師提醒反覆結石應及早檢查。

彰化縣65歲王姓婦人接受體外震波碎石術去除腎結石，未料3個月又長出，就醫進一步檢查確診副甲狀腺功能亢進，原來副甲狀腺激素分泌過量，促使骨骼中的鈣大量流失到尿液形成腎結石，切除病變的1顆副甲狀腺，揮別快速腎結石的異常狀況。

王婦長年旅居國外，半年多前一再腎結石不但造成後背、腹部疼痛，甚至引起身體水腫，因當地手術都需長時間等待，她索性返台，先在一家醫院接受體外震波碎石術，結果術後3個月又出現腎結石疼痛症狀，她轉往衛福部彰化醫院泌尿科檢查，真的是腎結合，她驚呼「怎麼長這麼快？」

彰化醫院一般外科醫師蘇美旭今表示，泌尿科檢視王婦病歷，並確認先前的腎結石已清除乾淨，除了再度進行體外震石，術後轉由腎臟內科進一步檢查，抽血結果發現她的血鈣12 mg/dl（正常值8.4至10.6），副甲狀腺激素（PTH）更高達298 pg/ml（正常值小於65），高度懷疑為副甲狀腺功能亢進。

王婦轉往一般外科接受超音波及功能性掃描檢查，發現副甲狀腺長出約1.4公分腺瘤，確認是引發副甲狀腺功能亢進的元凶，手術切除病變的1顆副甲狀腺，血鈣及副甲狀腺素數值都恢復正常。

蘇美旭說，副甲狀腺位在甲狀腺後方，是像豆子般大小的4顆腺體，主要功能為分泌副甲狀腺激素，調節體內的鈣和磷代謝，包括促進骨骼釋放鈣質、增加腸道吸收鈣、調整尿液中的鈣排泄量以維持血鈣穩定，當副甲狀腺因腺瘤等病變引起副甲狀腺激素過量分泌，稱作原發性甲狀腺機能亢進，會促使骨骼中的鈣大量流失到血液中造成高血鈣，提高骨質疏鬆與骨折風險，也會讓尿液中的鈣增加形成腎結石；血鈣過高會傷害腎臟，引起疲勞、頻尿、肌肉痠痛等症狀。

王婦告訴醫護，原本以為到醫院「打石頭」，沒想到變成切除一顆副甲狀腺瘤，人生真的充滿意外。蘇美旭說，若短時間內反覆腎結石、高血鈣、骨質疏鬆或長期疲倦等情況，應及早就醫檢查，釐清是否與副甲亢有關。

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