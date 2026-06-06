我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「寧死路上也不死在病床」69歲山東男帶偏癱妻自駕遊中國

NBA／連兩場對位溫班亞瑪占優勢 唐斯FMVP呼聲水漲船高

安眠藥吃多怕失智 神經調控漸進式助停藥

記者謝進盛／台南報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，改善睡眠透過「漸進式減藥搭配神經調控輔助」整合模式，陪伴患者遠離長期用...
醫師提醒，改善睡眠透過「漸進式減藥搭配神經調控輔助」整合模式，陪伴患者遠離長期用藥心理負擔；示意圖。

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：醫師澄清安眠藥與失智症目前無直接因果證據。
  • 重點二：長期依賴安眠藥可能造成腦霧與耐受性問題。
  • 重點三：新營醫院推動漸進減藥結合神經調控輔助停藥。

不少失眠者仰賴安眠藥入眠，憂心愈吃愈多；甚至擔心到底會不會變失智？台灣衛福部新營醫院推廣「神經調控」模式，可透過「漸進式減藥搭配神經調控輔助」整合模式，陪伴患者遠離長期用藥心理負擔。

許多民眾常因坊間傳聞「安眠藥吃多會失智」極度恐慌，甚至盲目自行停藥。新營醫院院長莊毓民澄清，目前醫學上並無直接證據顯示安眠藥與失智症有直接因果關係，民眾切勿因過度恐懼而突然斷藥；但長期依賴藥物，確實會帶來白天昏昏沉沉、記憶力暫時下降（俗稱腦霧）以及耐受性（藥愈吃愈沒效）挑戰。

他指出，減藥失敗並非患者「意志力不夠」，而是腦部睡眠調控系統尚未適應，導致大腦陷入「過度警覺反應（hyperarousal）」。為此，新營醫院特別邀請曾於台北榮民總醫院接受 r-TMS（重複經顱磁刺激）完整臨床訓練的穿顱磁刺激專家的陳麒垣醫師，帶來「漸進式減藥＋心理治療＋神經調控輔助」的三合一整合照護模式，陪伴患者走出減藥困境。

陳麒垣醫師說，透過神經調控概念，能協助調節大腦前額葉與情緒調控網絡，像是在減藥期間為大腦加上一層防護罩，有效安定焦慮與過度警覺狀態，大幅提升民眾在減藥過程中的穩定性與耐受性。新營醫院未來也將持續評估相關神經調控設備的導入，為溪北鄉親擴充更多非藥物治療選項。

他指出，安眠藥減量的核心，必須是安全性高的「漸進式（tapering）」，而近年在醫學中心備受矚目的神經調控醫學（如 r-TMS），則是極佳的輔助工具。

精華 FAQ

  • 院方表示，目前醫學上並沒有直接證據顯示安眠藥與失智症存在因果關係，民眾不必因恐懼而自行突然停藥，應由醫師評估後逐步調整。

  • 長期依賴安眠藥可能出現白天昏沉、記憶力暫時下降的腦霧，以及藥效愈來愈差的耐受性問題，讓患者更難順利停藥。

  • 新營醫院採用漸進式減藥、心理治療與神經調控輔助的三合一模式，並以r-TMS協助穩定焦慮與過度警覺，提升減藥耐受性與安全性。

上一則

導線二度斷裂陷危機 4歲童心臟塞「2.5公分膠囊」搶命

延伸閱讀

吃不下比忘記更可怕 食欲下降、吃飯變慢恐是失智症早期症狀

吃不下比忘記更可怕 食欲下降、吃飯變慢恐是失智症早期症狀
瘦瘦針正夯 中醫：「耳穴貼壓」輔助 改善壓力性進食

瘦瘦針正夯 中醫：「耳穴貼壓」輔助 改善壓力性進食
養生／嚴重失眠…4睡眠異常現象 恐罹失智症警訊

養生／嚴重失眠…4睡眠異常現象 恐罹失智症警訊
不再假性睡眠 「聽覺按摩」助大腦放鬆睡更好

不再假性睡眠 「聽覺按摩」助大腦放鬆睡更好

熱門新聞

雞蛋是最經濟且營養密度最高的膽鹼來源之一，營養師提醒，一天吃下3、4顆蛋易導致蛋白質來源大多來自雞蛋，反而可能造成飲食多樣性不足。(本報系資料照)

天天吃蛋恐膽固醇爆表？研究：補對營養 可助大腦抗失智

2026-05-31 11:49
周子梅醫生特別警告，雖然成人的乾眼症狀多為可逆，但對於處於發育期的兒童和青少年來說，長期近距離盯著螢幕會直接導致不可逆的眼軸增長，進而讓近視率一路飆升；示意圖。（圖／123RF）

🎙️一盯著手機就忘了這件事？小心 你的眼睛正在加速老化

2026-06-02 09:35
胃食道逆流已成現代人常見文明病，台灣平均每4人就有1人曾受其所苦，但許多人誤以為只有「火燒心」才算胃食道逆流，事實上症狀相當多元。（本報資料照片）

火燒心、久咳老不好？ 他靠「這」招擺脫20年胃食道逆流

2026-06-04 05:04
醫師提醒，護眼保健品可作為補充，但是否需要應先諮詢眼科醫師；示意圖。(圖／123RF)

10種超強食物 預防眼睛老化

2026-06-05 02:00
新式膠原蛋白眼內鏡不需切削角膜，成為視力矯正新選擇。（記者廖靜清／攝影）

視力矯正進入「加法時代」 40歲後老花族也加入脫鏡潮

2026-06-01 18:05
許多人習慣使用塑膠袋裝熱仍食，忽略了高溫與塑膠接觸後可能帶來的風險。 (示意圖／AI生成)

他罹癌竟和外食「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改

2026-05-22 22:20

超人氣

更多 >
王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加
移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？
川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿
美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌
可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費

可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費