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手麻、腦霧要當心 多發性硬化症未及早診斷 恐少活14年

記者林琮恩／台北報導
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醫師提醒，多發性硬化症是罕見疾病，女性罹病風險高於男性，好發20至40歲青壯年，...
醫師提醒，多發性硬化症是罕見疾病，女性罹病風險高於男性，好發20至40歲青壯年，7大早期警訊包含強烈麻木感、肌肉僵硬無力等症狀；示意圖。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：多發性硬化症好發二十至四十歲，女性風險高於男性。
  • 重點二：症狀多變如手麻、視力模糊、腦霧，常延遲診斷一到兩年。
  • 重點三：若未及早治療，病程可惡化致失能，壽命恐減少七至十四年。

多發性硬化症是罕見疾病，好發20至40歲青壯年，女性罹病風險高於男性。根據國際多發性硬化症聯盟（MSIF）報告，因症狀多樣性高，全球延遲診斷平均時間約1至2年。多發性硬化症為中樞神經慢性發炎疾病，因發病位置不同，症狀不同，手腳發麻、視力無法對焦均可能症狀，持續未改善應就醫。

台灣神經免疫醫學會理事長葉建宏指出，多發性硬化症患者自體免疫系統有如「電線走火」，錯誤攻擊患者神經髓鞘，導致症狀發生，且隨多次發炎，造成患者神經結痂、硬化，若出現於中樞神經，恐導致病人變笨，出現於視神經恐導致視力模糊；出現在脊髓則會造成手腳發麻，因症狀多元難料，多發性硬化症也被醫界暱稱為「千面女郎」或「百變魔術師」。

葉建宏說，多發性硬化症好發於20至40歲，為民眾人生輝煌時段，對家庭摧殘、社會勞動力影響均相當重大，若未能及早診斷，延誤治療，輕則造成患者失能，嚴重恐導致患者不良於行，在發病5至10年後，惡化為需仰賴輪椅甚至臥床，引發吸入性肺炎等併發症，整體壽命減少7至14年。

林口長庚神經內科教授張國軒依國際權威「McDonald診斷準則」，盤點出神經受損的7大早期警訊，包含視力突然模糊、眼球轉動痛、強烈麻木感、肌肉僵硬無力、走路易絆倒，嚴重疲勞、腦霧。

張國軒提醒，民眾不需因偶爾手麻五分鐘就過度恐慌，但若異常症狀「突然發生且持續超過24小時沒有好轉」，則建議就醫尋求神經內科專業協助，透過腦部與脊髓的核磁共振 等鑑別診斷，若確診需及早接受疾病調節藥物（DMTs）治療，有助降低復發率，保護神經免於持續損傷。

精華 FAQ

  • 因症狀會依神經受損位置而不同，常被誤認為其他問題，全球平均延遲診斷約一至二年；早期警訊包含視力模糊、眼球轉動痛、手腳麻木、肌肉無力、走路易絆倒、嚴重疲勞與腦霧。

  • 此病好發於二十至四十歲青壯年，女性風險高於男性。若未及早診斷與治療，可能逐步造成失能、不良於行，甚至在五至十年後需依賴輪椅或臥床，並增加吸入性肺炎等併發症。

  • 若突然出現手麻、視力異常、腦霧等症狀且持續超過24小時沒有好轉，應盡快看神經內科。醫師會以腦部與脊髓核磁共振等方式鑑別診斷，確診後可用疾病調節藥物降低復發並保護神經。

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