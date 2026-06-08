子宮頸癌病例亞洲女性占逾半 抹片異常3情況該如何處理？

醫師提醒，子宮頸癌抹片檢查異常不等於罹患癌症，但需要定期回診追蹤；示意圖。（圖／123RF）

子宮頸癌是全球女性常見的癌症 之一。全世界每年約有50萬名新診斷病例，死亡人數約27萬人，其中亞洲地區占了一半以上。以台灣為例，每年約有1700名女性新診斷子宮頸癌，並造成約700人死亡。幸好，透過規律的子宮頸抹片檢查與早期治療，子宮頸癌的發生率與死亡率都可以大幅降低。

抹片檢查助提早發現

台灣國泰綜合醫院婦女醫學部主治醫師曾瑀儒表示，子宮頸癌在早期通常沒有明顯症狀，等到出現不正常陰道出血、分泌物異常或疼痛時，往往已進展至較晚期。

子宮頸抹片檢查的目的，是在癌症尚未發生前，就先發現細胞異常或癌前病變，及早追蹤或治療，阻斷癌症的形成。

研究顯示，定期接受子宮頸抹片檢查，可降低約60%至90%子宮頸侵襲癌的發生率與死亡率。若連續三年規律篩檢，約97%的子宮頸癌可被成功偵測出來。

女性有80%機會感染HPV

大部分的子宮頸癌都都與人類乳突病毒感染有關。HPV是一種非常常見的病毒，女性一生中約有80%的機會感染，主要透過性接觸與皮膚黏膜接觸傳染，大多數感染會在一至兩年內被免疫系統自然清除，不會造成癌症。

只有在病毒持續性感染（通常超過六個月以上）時，才可能引起子宮頸細胞逐漸產生變化，進一步發展為癌前病變甚至癌症。

最重要的高風險致癌型別為HPV第16型與第18型，台灣也常見第52型與第58型。

打疫苗後仍需抹片檢查

曾瑀儒解釋，性行為並不會使異常細胞惡化，亦不會將病變細胞傳染給配偶。但HPV可經由性行為傳染，建議使用保險套，並鼓勵伴侶施打HPV疫苗。HPV疫苗可以降低約70%子宮頸癌；降低50–60%重度癌前病變；部分疫苗亦可預防尖形濕疣。

尚未有性行為前接種效果最佳，但已有性行為後仍可接種。疫苗無法涵蓋所有型別，因此接種後仍需做抹片檢查，已達最完整保護效果。

曾瑀儒建議，第一次性行為三年後開始篩檢；但若為高風險族群（如：曾有愛滋病毒或HPV感染、免疫抑制、曾有性病、本人或配偶性對象複雜等）則需每年檢查。

HPV可經由性行為傳染，建議使用保險套，並鼓勵伴侶施打HPV疫苗；示意圖。（圖／123RF） 醫師提醒，

曾瑀儒提醒，由於子宮頸癌早期通常沒有症狀，定期抹片檢查能幫助在癌症發生前就發現異常，或許抹片異常不等於癌症，但需要定期回診追蹤。

另外，HPV病毒感染很常見，女性一生中約有八成機會感染，多數會自然消失，但病毒持續感染超過六個月以上，仍有機會使子宮頸癌細胞逐漸異變。

抹片檢查異常3情況 該如何處理？

曾瑀儒指出，抹片檢查結果異常，並不等於已經是癌症。多數抹片異常屬於輕度細胞變化，甚至可自行恢復正常。醫師會依抹片結果，安排進一步檢查或追蹤。

常見的抹片異常大致可分為非典型鱗狀上皮、鱗狀上皮細胞異常和腺體細胞異常三種情況。

‧情況1 非典型鱗狀上皮細胞 定期追蹤

上皮細胞看起來和正常不太一樣，但又不足以判定為癌前病變。這不是癌症，也不是確定的癌前病變。可能的原因包括：暫時性的HPV感染、發炎或感染、荷爾蒙變化細胞、自然修復過程等。檢查後發現ASC-US後，常見處理方式包括：安排HPV檢測、6至12個月後重複抹片檢查、安排陰道鏡檢查。

看到ASC-US，不一定代表子宮頸出現病變，不必恐慌，但一定要回診追蹤。

醫師建議，第一次性行為3年後，就應開始篩檢子宮頸癌；示意圖。（圖／123RF）

‧情況2 子宮頸上皮細胞病變 癌前病變

關於子宮頸上皮細胞病變（Cervical Intraepithelial Neoplasia，簡稱CIN）屬於癌前病變，不是癌症，代表子宮頸表層細胞出現不同程度的異常。

CIN的分級如下：

第1級／CIN1（輕度病變）：約50–60%可自然恢復，通常以追蹤為主。

第2級／CIN2（中度病變）：屬於較進階癌前病變，部分可改善，但有進展風險。

第3級／CIN3（重度病變）：為高度癌前病變，若未治療，未來轉變為子宮頸癌的風險較高。

CIN需要治療嗎？

CIN1：多半先追蹤，6至12個月重複抹片或HPV檢測。

CIN2／CIN3：多半建議治療，常見方式為子宮頸錐狀切除術，兼具診斷與治療效果。治療後仍需定期追蹤，確保病變未復發。

‧情況3 子宮頸腺體細胞異常 不可忽視

除了鱗狀上皮細胞異常，抹片中也可能發現子宮頸腺體細胞異常。腺體細胞位於子宮頸管內，病變較不容易被肉眼或抹片發現，因此處理上必須更謹慎。

腺體細胞異常可歸類成：非典型腺體細胞、傾向腫瘤性的非典型腺體細胞、子宮頸原位腺癌、子宮頸腺癌。其中，雖然部分屬於良性變化，但仍有一定比例與癌前病變或癌症相關，因此一旦發現，必須進一步檢查。發現腺體細胞異常後，通常需要安排：陰道鏡檢查、子宮頸切片、子宮內頸搔刮術，必要時進行子宮內膜檢查。

若為原位腺癌，則屬癌前病變，復發風險較高。標準處置為子宮頸錐狀切除合併內頸搔刮術。已無生育需求者，多建議子宮切除；有生育需求者，需在邊緣陰性的前提下密切追蹤。

AI摘要 文章摘要整理： 子宮頸癌多由HPV持續感染引起，定期抹片可及早發現癌前病變；若出現異常，應依ASC-US、CIN或腺體異常分別追蹤或治療。