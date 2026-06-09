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補充營養品踩7大地雷 等於浪費錢

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許多人都會服用營養補充品，但醫師提醒如果選錯種類或服用方式錯誤，可能會浪費錢甚至...
許多人都會服用營養補充品，但醫師提醒如果選錯種類或服用方式錯誤，可能會浪費錢甚至危害健康；示意圖。圖/123RF

有四分之三的美國人會服用營養補充品，但有些補充品只是浪費錢，另外一部分補充品如果沒有正確服用也等於沒有效果，Verywell Health訪問專業醫師，打破補充品的常見迷思。

1. 買不需要的種類

不是所有營養補充品都有幫助，內分泌科醫師羅內爾特（Alessia Roehnelt）說，以維生素B12為例，濃度偏低的人在補充後可能會感覺好很多；而濃度正常的人，則可能完全感受不到任何變化。醫師可以協助你判斷是否真的需要營養補充品，以及如果需要的話，該選擇哪些種類，事先諮詢醫師可避免浪費錢買毫無幫助的補充品，如果正在服用處方藥，醫師也能協助找出可安全服用的補充品。

2. 迷信「排毒」或「促進代謝」產品

如果看到產品標示宣稱能「排毒」（detox）就要小心。羅內爾特說，人們往往會花大錢購買缺乏充分科學證據的流行「排毒」或「促進代謝」補充品，許多情況下，行銷宣傳比實際數據更具說服力，因此選擇產品時必須謹慎。

3. 不瞭解身體如何吸收維生素

羅內爾特說，特定服用方式會降低營養補充品的吸收率，例如，鐵質不應與咖啡或鈣質一同服用，因為會大幅降低鐵吸收率；而維生素D屬於脂溶性維生素，因此最好搭配含有脂肪的餐點服用，以促進吸收。

4. 相信「專利配方」

德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）藥學實務臨床助理教授凱爾斯（Tyler Marie Kiles）表示，最好避開任何標示「專利配方」的營養補充品，因為這類產品可能沒有效果又不安全。標示透明度非常重要，有助消費者針對產品價值做出安全、明智的選擇。

5. 沒有規律服用補充品

凱爾斯說，許多營養補充品需要持續服用一段時間，才能達到預期效果。不要只在「需要時」才服用，也不要期待服用後立即見效。持續服用幾週，才能判斷是否真正有效。

6. 盲目跟風網紅推薦的營養補充品組合

很多在網路上引發熱潮的產品其實不值得買，有些產品甚至會引發危險的併發症，特別是正在服用慢性病處方藥的族群。社群媒體讓人們難以分辨值得購買和浪費錢的產品。凱爾斯說，許多人可能受到社群媒體的網紅影響，相信網紅分享使用營養補充品的個人經驗；但千萬記得，網紅可能與該產品有廣告或品牌合作關係。

7. 靠營養補充品彌補不健康的飲食

羅內爾特表示，光靠補充品無法彌補不健康的生活方式，花費數百元購買營養補充品之前，應該先達到健康和營養豐富的飲食、規律運動、壓力管理、補充水分、接觸新鮮空氣與陽光，以及充足的睡眠。

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