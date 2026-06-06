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導線二度斷裂陷危機 4歲童心臟塞「2.5公分膠囊」搶命

記者郭韋綺／高雄報導
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高雄長庚醫療團隊成功挑戰少見的兒童無導線心律調節器植入手術。（記者郭韋綺／攝影）
高雄長庚醫療團隊成功挑戰少見的兒童無導線心律調節器植入手術。（記者郭韋綺／攝影）

罹患先天性心臟病的4歲鄧姓男童，出生反覆進出手術室與病魔搏鬥，已歷經5次心臟及腦部重大手術，個月因心臟節律器導線二度斷裂，再度面臨生命危機，醫療團隊挑戰少見的兒童無導線心律調節器植入手術，成功在他心室放入一顆僅2.5公分膠囊式「迷你心臟節拍器」，重燃希望。

鄧小弟出生即被診斷為「右心室雙出口複雜性先天性心臟病」，屬罕見的先天性心臟病，一個月大就接受心臟矯正手術，但術後併發完全性房室傳導阻斷，心跳無法正常傳導，須依靠心臟節律器維持生命。

兒童心臟科主治醫師簡卲如指出，房室傳導阻斷會造成心跳過慢，嚴重出現昏厥、猝死，對年幼孩童是一場漫長又艱辛的生命戰役。

由於男童年紀小、血管細，當時只能採「心外膜節律器」方式治療，但隨著孩子逐漸長大、活動量增加，固定在心臟外部的導線也承受愈來愈大拉扯，前年3月導線第一次斷裂，緊急重新置放，未料今年4月，導線再度斷裂，孩子又一次被推進手術室。

兒童心臟科醫師許瑛倫說，看著孩子年紀這麼小，卻一再接受開刀與麻醉，非常不捨，傳統節律器導線容易因兒童成長、跑跳活動而受損，反覆手術不僅增加感染風險，也對孩子與家屬帶來極大心理壓力。

團隊決定挑戰兒童無導線心律調節器植入手術，體積僅約25.9乘6.7毫米，大小接近膠囊，可透過導管直接送入心臟，不需額外導線與胸前裝置，傷口小、恢復快，也能降低感染與導線斷裂風險。

由兒童心臟科、成人心臟內科及心臟外科組成跨專科團隊，術前透過超音波與電腦斷層反覆評估血管大小與心臟結構，還好鄧小弟體重達20公斤、血管及心室大小也足夠，從頸靜脈植入，成功放入心臟內。

許瑛倫說，裝入無導線節律器難度極高，兒童血管與心臟空間有限，全球最小案例為2歲、10.9公斤。

心臟內科醫師陳煌中提到，男童恢復狀況良好，年紀小卻很勇敢，每次治療都努力配合，讓團隊心疼，也佩服生命韌性，未來男童已可完全避免再次開胸手術，膠囊終生不再取出，預估能讓男童再撐10年，未來視狀況安裝成人式心臟節律器。

無導線節律器非適用所有兒童患者，仍須考量血管大小、電池壽命與更換策略，近年醫療技術進步，有望成為兒童心律異常治療的新選擇。

高雄一名4歲鄧小弟裝置兒童無導線心律調節器續命。示意圖。圖/123RF
高雄一名4歲鄧小弟裝置兒童無導線心律調節器續命。示意圖。圖/123RF

4歲鄧小弟成功裝置兒童無導線心律調節器續命，創下全台年紀最小案例。（記者郭韋綺／...
4歲鄧小弟成功裝置兒童無導線心律調節器續命，創下全台年紀最小案例。（記者郭韋綺／攝影）

4歲鄧小弟成功裝置兒童無導線心律調節器續命，創下全台年紀最小案例。記者郭韋綺／攝...
4歲鄧小弟成功裝置兒童無導線心律調節器續命，創下全台年紀最小案例。記者郭韋綺／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

4歲先天性心臟病男童因節律器導線兩度斷裂，接受罕見無導線心律調節器植入，成功重燃生命希望並避免再次開胸。

精華 FAQ

  • 他出生即被診斷為右心室雙出口複雜性先天性心臟病，屬於罕見且嚴重的先天性心臟病，需長期接受心臟手術與節律器治療維持生命。

  • 因傳統心外膜節律器導線隨孩子成長與活動容易斷裂，且反覆手術增加感染與麻醉風險，因此團隊改採無導線裝置以降低後續危機。

  • 裝置約2.5公分、可經導管直接置入心臟，免除胸前導線與外部裝置，但並非人人適用，仍要考量血管大小、心室空間與電池壽命。

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