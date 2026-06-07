洗頭頻率 看頭皮出油量 多數人2到4天即可

醫師提醒，洗頭頻率應看頭皮出油量與狀態，多數人每二到四天洗一次，油性頭皮可天天洗，洗頭重點是清潔頭皮，選擇適合髮質的產品；示意圖。（圖／123RF）

不少人都有疑問，頭髮到底多久洗一次才健康？有人習慣天天洗頭，也有人認為兩三天洗一次比較不傷髮。甚至還流傳每天洗頭容易掉髮、越少洗越養髮等說法。

不過專家指出，洗頭其實沒有固定公式。真正影響頭髮健康的關鍵，不只是髮絲本身，而是頭皮狀態是否穩定。

專家表示，理想洗頭頻率主要與頭皮油脂分泌有關，而不是單看髮質。

頭皮的皮脂具有天然保護作用，可以幫助維持頭髮保濕與柔順。但若油脂分泌過多，也可能讓頭髮變油、產生異味，甚至增加頭皮發炎與頭皮屑風險。

洗頭最主要的目的是清除：

．多餘油脂

．汗水與灰塵

．老廢角質

．造型產品殘留

同時減少頭皮微生物與皮屑堆積。

一般而言，多數人約每2至4天洗一次頭即可。但若屬於油性頭皮、容易流汗、經常運動或生活在潮濕炎熱環境的人，天天洗頭也未必有問題。

相反地，自然捲、粗硬或乾性髮質，由於油脂較不容易從髮根延伸至髮尾，通常可以拉長洗頭間隔。

天天洗頭會傷髮、導致掉髮嗎？

許多人擔心天天洗頭會傷害髮質或造成掉髮，但專家指出，真正讓頭髮受損的原因，通常不是洗頭本身，而是：

．高溫吹整

．頻繁染燙或漂髮

．使用刺激性清潔產品

．過度摩擦拉扯

如果使用溫和洗髮精、清潔方式正確，即使天天洗頭，多數人也不會因此導致掉髮。

不過，如果洗完頭後經常出現：

．頭皮緊繃

．乾癢刺痛

．髮尾乾燥毛躁

．頭髮容易斷裂

就可能代表清潔過度，需要調整洗頭頻率或更換產品。

太久不洗頭也可能讓頭皮發炎

另一方面，長時間不洗頭也不代表比較健康。

當油脂、汗水與造型產品長期堆積時，可能增加：

．頭皮異味

．頭皮屑

．毛囊炎

．脂漏性皮膚炎

．頭皮搔癢

偏油性頭皮的人若長時間不洗頭，較容易出現頭皮問題。

專家也提醒，如果已經需要頻繁使用乾洗髮吸油，通常代表頭皮可能已經累積過多油脂，仍應適度以清水與洗髮精清潔。

不同髮質的建議洗頭頻率

專家表示，不同髮質與頭皮狀況，適合的洗頭頻率也不同。

．油性、細軟髮：每天或隔天

．一般髮質：每2至4天

．粗硬、乾性髮：約每週1至2次

．自然捲髮：可適度延長

．熟齡乾性頭皮：可減少洗頭次數

年紀越大可能越不需要天天洗頭

專家指出，隨著年齡增加，頭皮油脂分泌通常會逐漸下降。

尤其女性更年期後，荷爾蒙變化可能使頭皮不像年輕時容易出油，因此不少中高齡族群會發現，不再需要天天洗頭。

相反地，青春期與年輕族群因油脂分泌旺盛，通常較容易出油。

運動流汗後一定要洗頭嗎？

很多人習慣運動後立刻洗頭，但專家表示，即使天天運動，也不一定需要每天增加洗頭次數。

是否需要洗頭，仍應觀察：

．頭皮是否油膩

．是否有異味

．是否出現不適搔癢

若只是少量流汗，未必需要立刻洗頭。

洗髮精怎麼選先看頭皮需求

專家建議，選擇洗髮產品時，應優先考慮頭皮狀態，而不是只看頭髮造型。

1.油性頭皮

適合選擇控油或深層清潔型洗髮精。

2.乾性或敏感頭皮

可選擇溫和、保濕型產品，例如含甘油、神經醯胺等成分。

3.有頭皮屑困擾

可考慮含以下成分的抗屑洗髮精：

．ketoconazole（酮康唑）

．zinc pyrithione（吡硫翁鋅）

．selenium sulfide（硫化硒）

4.自然捲、乾燥髮

較適合使用無硫酸鹽（sulfate-free）產品，以減少過度清潔。

此外，容易敏感或搔癢者，也可優先選擇無香精產品。

專家提醒：洗髮精洗頭皮、潤髮乳顧髮尾

不少人洗頭時會把洗髮精抹滿整頭髮，但專家提醒，洗髮精應重點清潔頭皮與髮根。

洗頭時可：

1. 將洗髮精集中於頭皮

2. 以指腹輕柔按摩

3. 利用沖洗時的泡沫自然帶過髮尾

避免過度搓揉髮尾，以免增加乾燥與斷裂。

至於潤髮乳，則建議：

．細軟、容易出油髮質：只塗髮尾

．乾燥、自然捲髮：可從中段延伸至整體髮絲

除非頭皮特別乾燥，否則通常不建議直接塗抹頭皮。

健康洗頭還要注意4件事

1.洗髮精不用太多

約姆指大小通常就足夠。

2.避免過熱水溫

熱水容易帶走油脂，導致乾燥刺激。

3.造型產品別堆積太久

髮膠、髮蠟、定型噴霧若長期殘留，可能增加頭皮刺激與毛囊負擔。

4.頭皮異常應就醫

若長期出現：

．紅疹

．脫屑

．毛囊炎

．劇烈搔癢

．掉髮突然增加

建議尋求皮膚科醫師評估。

整體而言，專家強調，洗頭沒有絕對正確的頻率。

真正重要的是洗頭方式、產品與頻率，是否符合自己的頭皮與髮質需求。

當頭皮維持穩定、不乾不油、沒有持續發炎時，頭髮自然也更容易維持健康狀態。