聽力障礙程度愈嚴重 失智風險高

醫師提醒，聽力退化與耳鳴不只影響溝通，也可能增加失智風險，常見警訊包括聽不清、需重複、雜音中難對話與音量變大；示意圖。（圖／123RF）

許多人以為聽力退化、耳鳴只是年紀大了的自然現象，等真的聽不見再處理就好。

但近年研究發現，聽力受損不只影響溝通與生活品質，也可能與失智症 風險增加有關，被視為重要的可改善危險因子之一。

研究指出，聽力障礙程度愈嚴重，失智風險也可能愈高。

除了讓人較容易感到孤立、焦慮與憂鬱，長期缺乏聲音刺激，也可能影響大腦處理聽覺訊息的能力，進一步加速認知功能退化。

此外，高血壓、糖尿病、心血管疾病等慢性病，也可能因微血管循環不佳而影響內耳健康。由於內耳毛細胞受損後難以自然再生，因此平時保護聽力格外重要。

以下整理聽力退化常見前兆、聽損類型及日常護耳建議，若出現相關症狀，應及早就醫檢查。

聽力損失 6大前兆

聽力退化通常是逐漸發生，許多人初期不易察覺。若出現以下情況，建議盡早至耳鼻喉科評估：

1. 經常聽不清楚，需要別人重複說話。

2. 在餐廳、聚會、講電話或線上會議等嘈雜環境中，變得難以跟上對話。

3. 聽得到聲音，卻常覺得別人講話含糊不清。

4. 開始聽不到高頻聲音，例如鳥叫聲、門鈴聲或警示音。

5. 看電視、滑手機時，音量愈開愈大。

6. 合併耳鳴、耳悶脹感、頭暈或平衡異常等症狀。

聽力損失 常見3種類型

1.傳導性聽力損失

聲音無法順利經過外耳或中耳傳導。常見原因包括耳垢阻塞、中耳炎、耳膜穿孔等，多數經治療後可改善。

2.感音神經性聽力損失

與內耳毛細胞、聽神經受損或老化有關，常見於老化、長期噪音暴露，以及高血壓、糖尿病等慢性病患者。

若聽力在短時間內突然明顯下降，醫學上稱為「突發性感音神經性聽力損失」，俗稱「耳中風」，屬於醫療急症，應盡快就醫。

3.混合性聽力損失

同時合併傳導性與感音神經性問題。

日常護耳 8個好習慣

1.遵守耳機60／60原則

使用耳機時，音量建議不超過最大音量60%，連續使用不超過60分鐘。

2.避免頻繁用棉花棒挖耳朵

耳道本身具有排出耳垢的功能，過度清潔反而可能將耳垢推得更深，甚至傷害耳道。

3.遠離高噪音環境

若身處需要提高音量說話的環境，例如工地、演唱會等，建議配戴耳塞保護聽力。

4.維持血管健康

均衡飲食、控制三高，有助維持內耳微血管循環。

5.規律運動

快走、游泳、伸展等運動有助促進血液循環與整體健康。

6.戒菸

抽菸可能影響血管與神經健康，也與聽力退化風險增加有關。

7.維持社交與大腦刺激

多與人互動、保持閱讀與學習習慣，有助維持認知與聽覺功能。

8.定期檢查聽力

尤其50歲以上、長期暴露噪音或有慢性病者，可定期接受聽力檢查，及早發現問題。