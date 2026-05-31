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退燒藥照三餐灌 7歲童「吃了一周沒好」 醫揪出元凶

記者黑中亮／台中即時報導
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台中一名男童（非當事人)照三餐吃退燒藥，兒科醫師裘品筠檢查才診斷是B流。 （大甲...
台中一名男童（非當事人)照三餐吃退燒藥，兒科醫師裘品筠檢查才診斷是B流。 （大甲李綜合醫院提供）

台灣台中7歲男童因感冒症狀在地方診所看診一周，病情卻始終不見改善，甚至連妹妹也被傳染；日前被轉送至大甲李綜合醫院就診，醫師在診間發現男童不斷咳嗽、流鼻涕，整個人病懨懨、活動力極差，經檢視男童藥單，發現家長竟讓孩子「照三餐服用退燒藥」。醫師檢驗病毒，確診男童罹患B型流感，緊急調整抗病毒藥物後，症狀才終於逐漸減輕。

醫師裘品筠表示，男童被母親帶進診間時，外表看起來極度不舒服，不僅食慾大減，且活動力明顯不足。男童母親焦急地透露，孩子已經感冒至少一周，在診所怎麼看都看不好。因而檢視男童先前服用的藥物後發現，診所開立的藥效雖然很強，但家長竟然讓男童連退燒藥都當作一般感冒藥照三餐吃。

裘品筠指出，「退燒藥照三餐服用，容易遮蔽真實病症！」退燒藥的主要功能是緩解身體因發燒帶來的不適感，藥效大約可維持4至6小時。如果家長盲目地讓小孩把退燒藥當三餐吃，萬一感染了其他疾病，臨床上就很難在第一時間做出正確判斷。她強調，退燒藥應是「有需要時、發燒時才吃」，許多家長急著想讓孩子病快點好而過度餵藥，不僅無法縮短病程，反而可能增加孩子小小的肝臟與腎臟負擔。

裘品筠提醒，以往流感大部分是在秋冬季節流行，但現今臨床觀察發現，流感幾乎已經「不分季節」。尤其是B型流感，其症狀往往來得又急又快，孩童可能上午精神還很好、非常正常，到了下午卻突然飆高燒、全身痠痛、疲倦不堪，整個人身體軟趴趴。

大甲李綜合醫院籲，隨著時序進入夏季，病毒仍舊來勢洶洶。醫師呼籲家長，平時一定要讓小孩養成勤洗手的好習慣；萬一孩子不幸確診罹患流感，務必落實在家休息、避免前往學校上學，以免在校園內引發更嚴重的群聚感染。

流感

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