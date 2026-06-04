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用眼過度釀乾眼症 中藥+針灸緩解、5大護眼心法公開

記者沈能元
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乾眼症已成為現代常見文明病之一，且患者年齡有逐漸下降趨勢。（圖／123RF）
乾眼症已成為現代常見文明病之一，且患者年齡有逐漸下降趨勢。（圖／123RF）

眼科臨床觀察，乾眼症已成為現代常見文明病之一，且患者年齡有逐漸下降趨勢，許多人長期飽受乾眼之苦，且使用人工淚液效果不佳，而前往中醫診所治療。

台灣睿鳴堂中醫診所院長吳宛容表示，乾眼症是因淚液分泌不足、蒸發過快，導致眼球表面缺乏足夠滋潤。常見症狀包括眼睛乾澀、緊繃、灼熱感、刺痛感、容易疲勞、畏光、視線模糊等。

乾眼症不只是單純「缺水」，背後往往與體質失衡、肝腎不足、陰血虧虛及長期用眼過度有關。吳宛容說，若只是反覆點人工淚液，卻未調整體質與生活習慣，症狀容易反覆發作。透過中醫辨證治療、調理體質與改善生活作息，有機會減少眼睛乾澀不適，提升眼部循環與修復能力。

吳宛容說，許多乾眼症患者以中藥材補氣、補血，並針灸治療後，眼睛灼熱感與乾澀感會較快緩解。若持續熬夜、長時間盯螢幕，即使接受治療也容易反覆發作，因此生活調整相當重要。

吳宛容提醒五大護眼原則：一、避免長時間用眼：每使用3C產品30分鐘，可休息5分鐘，看看遠方放鬆眼睛。二、增加眨眼次數：專注盯螢幕時容易忘記眨眼，可刻意提醒自己多眨眼，減少淚液蒸發。三、避免熬夜：熬夜容易耗傷肝血與陰液，使眼睛更加乾澀。四、保持環境濕度：冷氣房可搭配加濕器，避免空氣過度乾燥。五、飲食避免過度燥熱：少吃油炸、辛辣食物。

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